#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Оқиғалар

Су арнасынан асты: Ақмола облысында бөгет жарылды

Су арнасынан асты: Ақмола облысында бөгет жарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 08:32
Қорғалжын ауданында "Шоптыкөл" бөгетінің жарылғаны тіркелді. Гидротехникалық нысан Сабынды ауылынан солтүстікке қарай 2 шақырым жерде орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнында суды қауіпсіз өткізу бойынша жедел жұмыстар жүргізілуде. Салдарды жоюға ТЖМ, жергілікті атқарушы органдар, аудандық полиция бөлімі, сондай-ақ жол қызметтерінің күштері мен құралдары жұмылдырылған.

"Барлығы шамамен 170 қызметкер және 43 техника бірлігі тартылды. Бөгетті нығайту, инертті материалдар төсеу және суды бұру жұмыстары жүргізілуде. Жағдай ТЖМ-нің тұрақты бақылауында", – деп мәлімдеді министрлік.

Бұған дейін Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанға сиыр еті мен құс етін әкелуге квоталар бөлінді
09:51, Бүгін
Қазақстанға сиыр еті мен құс етін әкелуге квоталар бөлінді
Жетісу облысында жер сілкінді
16:46, 26 қазан 2024
Жетісу облысында жер сілкінді
Ақмола облысындағы қорық аумағында алапат өрт болып жатыр
21:57, 15 маусым 2023
Ақмола облысындағы қорық аумағында алапат өрт болып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
13:47, Бүгін
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
13:28, Бүгін
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
13:24, Бүгін
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
13:04, Бүгін
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: