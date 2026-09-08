Данияның бұрынғы ханшайымы Норвегия королінің жерлеу рәсімі алдында ауруханаға түсті
Daily Mail басылымы Дания корольдік үйіне сілтеме жасап, Маргретенің көңіл күйі жақсы екенін және жағдайына қарамастан өзін қанағаттанарлық сезініп отырғанын жазды. Ол алдағы бірнеше күнде дәрігерлердің бақылауында ауруханада болады.
Ауруханаға жатуына байланысты Маргрете сәрсенбіде өтетін Норвегия королі V Харальдтың жерлеу рәсіміне қатыса алмайды.
Бұған дейін мамыр айында бұрынғы патшайым құлап, жамбас тұсында қанның едәуір жиналғаны анықталған соң ем қабылдаған. Оған екі апта бұрын кеуде тұсының ауырғанына шағымдануына байланысты ангиопластика жасалған.
II Маргрете 52 жыл билік еткеннен кейін 2024 жылғы қаңтарда тақтан бас тартты. Ол тәжді үлкен ұлы, король X Фредерикке тапсырды. Алайда бұрынғы патшайым елдің қоғамдық өміріне әлі де белсенді араласады.