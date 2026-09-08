#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
454.46
527.72
5.25
Әлем

Данияның бұрынғы ханшайымы Норвегия королінің жерлеу рәсімі алдында ауруханаға түсті

Данияның бұрынғы ханшайымы Норвегия королінің жерлеу рәсімі алдында ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 20:40 Сурет: wikimedia
Данияның бұрынғы патшайымы II Маргрете бір жыл ішінде үшінші рет ауруханаға жатқызылды. 86 жастағы монарх 6 қыркүйекте жамбас тұсында жаңа тромбтың пайда болуы және жеңіл сусыздану салдарынан Копенгагендегі ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымы Дания корольдік үйіне сілтеме жасап, Маргретенің көңіл күйі жақсы екенін және жағдайына қарамастан өзін қанағаттанарлық сезініп отырғанын жазды. Ол алдағы бірнеше күнде дәрігерлердің бақылауында ауруханада болады.

Ауруханаға жатуына байланысты Маргрете сәрсенбіде өтетін Норвегия королі V Харальдтың жерлеу рәсіміне қатыса алмайды.

Бұған дейін мамыр айында бұрынғы патшайым құлап, жамбас тұсында қанның едәуір жиналғаны анықталған соң ем қабылдаған. Оған екі апта бұрын кеуде тұсының ауырғанына шағымдануына байланысты ангиопластика жасалған.

II Маргрете 52 жыл билік еткеннен кейін 2024 жылғы қаңтарда тақтан бас тартты. Ол тәжді үлкен ұлы, король X Фредерикке тапсырды. Алайда бұрынғы патшайым елдің қоғамдық өміріне әлі де белсенді араласады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
12:56, 28 тамыз 2026
Басшысы 200 рет отырып-тұруға мәжбүрлеген әйел ауруханаға түсті
Цукерберг ауруханаға түсті
10:16, 04 қараша 2023
Цукерберг ауруханаға түсті
Ресей азаматы &quot;Эйфель мұнарасынан құлап&quot;, ауруханаға түсті
16:21, 23 қаңтар 2026
Ресей азаматы "Эйфель мұнарасынан құлап", ауруханаға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Магжан Шамшадин после победной схватки
20:05, Бүгін
Казахстан назвал состав на Grand Slam по дзюдо в Венгрии
Тимофей Скатов
19:30, Бүгін
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
ФК &quot;Астана&quot;
19:21, Бүгін
"Астана" выступила с официальным заявлением после информации о бойкоте
Денис Евсеев
18:38, Бүгін
Денис Евсеев вышел во второй круг топового турнира в Шанхае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: