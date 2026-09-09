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Әлем

Музыканттың "шуламаңдар" деген ескертуі төбелеске ұласып, соңы өліммен аяқталды

, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 13:48
Үндістанның Манипур штатынан шыққан 54 жастағы танымал музыкант Чонгтам Викрам Сингх Делидің оңтүстік-шығысындағы Килокари ауданындағы үйінің маңында болған шабуылдан кейін қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Brut басылымы полиция берген ақпаратқа сүйеніп жазғандай, оқиға 6 қыркүйек күні сағат 23:30 шамасында болған. Сингх үйінен шығып, көшеде қатты шулап жүрген бір топ ер адамға ескерту жасаған. Араларында жанжал туып, кейін ол төбелеске ұласқан. Музыкант ауыр жарақат алып, 7 қыркүйек күні таңертең ауруханада көз жұмған.

Полиция жеті ер адамды қамауға алып, 15 жастағы жасөспірімді де ұстады. Тергеу барысында бейнебақылау камераларының жазбалары және басқа да материалдар зерттеліп жатыр. Құқық қорғау органдары жанжалға қатысушылардың әрқайсысының кім екенін анықтауда.

Сингх гитарист, музыка мұғалімі әрі Манипурдағы рок-музыка сахнасының алғашқы өкілдерінің бірі болған. Ол Ultra Vires, Phoenix және Eastern Dark топтарында өнер көрсеткен. Делиге көшкеннен кейін де музыкалық қызметін жалғастырып, ұстаздықпен айналысқан.

Музыканттың қазасы Үндістанның солтүстік-шығыс аймағынан шыққан тұрғындар қауымдастығы арасында үлкен наразылық тудырды. Делиде оны еске алу акциясы өтті, ал саясаткерлер істі жан-жақты тергеуге шақырды. Сонымен бірге полиция әзірге шабуылдың нәсілдік себеппен жасалғанын анықтаған жоқ.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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