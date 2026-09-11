15 альпинист қар көшкінінің астында қалды
Oxu.Az мәліметінше, бұл туралы өңірлік Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлаған.
Сондай-ақ тағы екі альпинистің тағдыры әзірге белгісіз. 10 қыркүйекте табылған адамның денесі тікұшақпен Нальчикке жеткізіліп, құқық қорғау органдарына тапсырылды.
Іздеу-құтқару жұмыстары Қазақстан уақытымен сағат 21:00-ге дейін жалғасты. Ауа райының нашарлауына және қар-мұз массасының қайтадан сырғу қаупіне байланысты жұмыстар тоқтатылды. Құтқарушылар жоғалған альпинистерді іздеуді 11 қыркүйекте жалғастырады.
6 қыркүйекте альпинистер тобы Мижирги тауының баурайынан түскен қар көшкінінің астында қалған. ТЖМ мәліметінше, топ құрамында барлығы 33 адам болған. Оның 10-ы өз бетімен шығып үлгерген, тағы алты адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілген.
Бұған дейін альпинистер тобын басып қалған қар көшкініне тау жыныстарының құлауы себеп болғаны хабарланған.