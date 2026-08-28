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Әлем

Непалда жойқын су тасқынынан қаза тапқандар саны 389 адамға жетті

Непалдағы жойқын су тасқыны, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 14:17 Сурет: magnific.com
Непалда ауқымды су тасқыны салдарынан қаза тапқандар саны 389 адамға жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті полицияның мәліметінше, тағы 466 адам түрлі жарақат алған. Сонымен қатар 28 полиция қызметкері әлі де хабар-ошарсыз кеткендер қатарында.

Табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарына 4,3 мыңнан астам полиция қызметкері тартылған. Құтқару және қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр.

2026 жылғы 26 тамызда Непалда жойқын су тасқыны болып, ауқымды қираулар орын алған. Апатқа Гималайдағы мұздықтың ірі көлемде опырылуы себеп болған. Таңертең мұздықтың үлкен бөлігі бөлініп, Непалдың Лангтанг ұлттық саябағындағы аңғар түбіне құлаған. Оқиға Катманду қаласынан шамамен 60 шақырым солтүстікте, Непал мен Тибет шекарасына жақын жерде болған.

Табиғи апат кезінде хабар-ошарсыз кеткендердің арасында Қазақстан азаматы да бар екені белгілі болды.

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Гүлай Ашекова
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