Контрабандашылар Өзбекстаннан Үндістанға алтынды өз денелеріне жасырып алып өтпек болған
Podrobno.uz ақпараттық басылымының мәліметінше, бағалы заттар Наманган әуежайында жолаушыларды тексеру кезінде анықталған.
Арнайы операцияны Ұлттық қауіпсіздік қызметінің Наманган облысы бойынша басқармасы облыстық кеден басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп, Наманган әуежайында жүргізген.
"Наманган – Дели" рейсінің жолаушыларын тексеру кезінде құқық қорғау органдарының назарына Әндіжан және Ферғана облыстарының бес тұрғыны іліккен. Жолаушылар алтын құймалары мен зергерлік бұйымдарды денелерінің ішіне жасырып өтпекші болған.
Олардан жалпы салмағы 555 грамм бағалы металл және 200 грамм зергерлік бұйым табылды. Алтынның алдын ала құны 1 миллиард сумнан астам, яғни шамамен 38 миллион 700 мың теңгені құрайды.
Осы факті бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтауда.
Бұған дейін "банк қызметкерлері" қазақстандық әйелді несие алып, алтындарын сатуға көндіргені және оқиғаның немен аяқталғаны туралы жазған едік.