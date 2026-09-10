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"Банк қызметкерлері" қазақстандық әйелді несие алуға және алтынын сатуға көндірген: іс немен аяқталды

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 15:19 Фото: pexels
Сот интернет-алаяқтардың құрбаны болған әйелдің ақшасы түскен төрт қазақстандықтан 2,3 млн теңгеден астам қаражат өндіріп алды. Олар әйелді домофон ауыстыру және оның атына несие рәсімдеуге жол бермеу сылтауымен алдаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық соты Б. есімді әйелдің төрт адамнан өзіне тиесілі ақшаны қайтарып алуды талап еткен ісін қарады.

Сот мәліметінше, 2025 жылғы желтоқсанда әйел интернет-алаяқтықтың кең таралған схемасының құрбаны болған. Жұмыс орнында жүрген кезінде оған өзін коммуналдық қызметтің қызметкері ретінде таныстырған белгісіз адам қоңырау шалған.

"Домофонды ауыстыру сылтауымен одан SMS арқылы келген кодты сұраған. Кейін оған өзін ХҚКО және банк қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері ретінде таныстырған басқа адамдар хабарласқан. Әйелдің атына несие рәсімдеуге жол бермеу сылтауымен алаяқтар оны өз айтқандарын орындауға көндірген. Нәтижесінде ол банктерден несие рәсімдеп, алтын бұйымдарын ломбардтарға сатқан", – деп хабарлады сот 2026 жылғы 9 қыркүйекте.

Алданған әйелдің жұмсаған ақшасының жалпы сомасы шамамен 2,3 млн теңгені құраған. Қаражат төрт адамның банк шотына аударылған. Оларға тиісінше 500 мың, 400 мың, 365 мың және 981 мың теңге түскен.

Сот ұсынылған дәлелдерді, соның ішінде банк чектері мен шот көшірмелерін зерттеп, талап арызды толық қанағаттандырды.

Төрт жауапкерден жәбірленушінің пайдасына аударылған қаражат, мемлекеттік баж төлеуге кеткен шығындар және өкілдің қызметіне жұмсалған шығындар өндірілді. Өндірілген қаражаттың жалпы сомасы 2,3 млн теңгеден асты.

Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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