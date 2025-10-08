#Қазақстан
Дәрігерлердің салғырттығы адам өліміне әкелді: отбасына 3 млн теңгеден астам өтемақы төленді

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 10:12 Фото: freepik
Қазақстанда әйелдің өліміне байланысты оның туыстары 3 миллион теңгеден астам өтемақы өндіріп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоғарғы соттың баспасөз қызметі 8 қазанда хабарлағандай, 2022 жылғы наурыз айының соңында Орал қаласындағы ауруханаға жедел жәрдем арқылы 45 жастағы әйел жедел жұқпалы ауру диагнозымен жеткізілген. Алайда көрсетілген емге қарамастан, оның жағдайы нашарлап, бір аптадан кейін қайтыс болған.

"Қайғылы оқиғадан кейін марқұмның анасы мен әпкесі моральдық зиянды өндіру туралы талап арызбен облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ауруханаға жүгінді. Олар медициналық қызметкерлердің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамауы мен медициналық көмек стандарттарын бұзуы өлімге әкелгенін мәлімдеді", – деп хабарлады сот.

Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті жүргізген тексеріс кезінде диагностика, емдеу және бақылау барысында бірқатар өрескел бұзушылықтар анықталды:

  • емдеуші дәрігер медициналық көмек стандарттарынан ауытқыған;
  • кәсіби міндеттерін тиісінше орындамаған;
  • медициналық құжаттарда жалған мәліметтер болған.

Соның нәтижесінде арнайы әкімшілік сот үш дәрігерді тәртіптік жауапкершілікке тартты.

"Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданының №2 соты дәрігерлердің іс-әрекеттері мен пациенттің өлімі арасында тікелей себеп-салдарлық байланыс бар екенін анықтап, моральдық зиянды өтеу талабын негізді деп таныды. Іс ішінара қанағаттандырылып, аурухана анасы мен әпкесіне 3 миллион теңгеден астам өтемақы төлеуге міндеттелді", – делінген хабарламада.

Сот шешімі заңды күшіне енді.

Айта кетейік, бұған дейін Шығыс Қазақстан облысында жұмыс барысында қаза тапқан ер адамның жесірі 8 миллион теңге өтемақы өндіріп алған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
