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Әлем

Су тапшылығы күшейіп келеді: ғалымдар Германияда не болып жатқанын айтты

Су тапшылығы күшейіп келеді: ғалымдар Германияда не болып жатқанын айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 13:42 Сурет: pexels
Германиядағы су қоры азайып барады. Әсіресе 2015 жылдан бері жағдай айтарлықтай нашарлаған. Бұл туралы GFZ, NASA және DLR жүзеге асырып отырған GRACE Follow-On спутниктік миссиясының деректері көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Гельмгольц атындағы Германия геоғылымдар орталығының сайтында 2024 жылдың жауын-шашынды болуы жағдайды уақытша жақсартқаны, алайда кейін су қоры қайтадан күрт төмендегені жазылған. Мамандар ұзақ мерзімді су тапшылығының негізгі себебі ретінде жерасты су қорының азаюын атап отыр.

2025 жылдың жазында спутниктік бақылаулар тарихындағы су көлемінің маусымдық төмендеуінің рекордтық көрсеткіші тіркелді. 2026 жылғы маусымда көпжылдық қалыпты деңгеймен салыстырғанда су тапшылығы шамамен 25 гигатонна болды. Бұл Боден көліндегі су көлемінің жартысынан да көп. Ғалымдар жыл соңына дейін су қоры қалпына келмеуі мүмкін деп алаңдайды. Сонымен қатар 2026 жылдың ыстық жазының салдары әзірге спутниктік деректерде көрсетілмеген – олар тек күзде қолжетімді болады.

Зерттеушілер мәселе жауын-шашын мөлшерінің азаюына ғана байланысты емес екенін атап өтті. Негізгі себептердің бірі – температураның жоғарылауы және соның салдарынан буланудың күшеюі. Қазіргі таңда су тапшылығы Германияның оңтүстігінде, оңтүстік-батысында және шығысында айқын байқалады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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