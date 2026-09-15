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Әлем

Флорида жағалауында алып скаттар тобы видеоға түсірілді

Флорида жағалауында алып скаттар тобы видеоға түсірілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 15:26 Сурет: magnific
Флорида жағалауында маусымдық көші-қонға шыққан алып бүркіт-скаттар тобы видеоға түсірілді. Мексика шығанағында түсірілген кадрлар әуеден түсірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox Weather жазуынша, бүркіт-скаттар ұзақ қашықтыққа үлкен топ болып қоныс аударуымен танымал. Жаз мезгілінде олар салқындау суларда мекендейді, ал ауа температурасы төмендеген кезде Орталық Флорида жағалауындағы жылы суларға қарай жылжиды.

Улы тікенегі болғанына қарамастан, бұл скаттар үркек әрі агрессивті емес болып саналады. Қорек іздеу кезінде олар теңіз түбіне жасырынған жемтігін анықтау үшін электрорецепция қабілетін пайдаланады.

Алып скаттар қоректену кезінде теңіз түбінен лай көтеріп, судың астында лайлы бұлттар пайда болады. Алайда мұндай көріністі биіктен тамашалау – сирек кездесетін әрі әсерлі құбылыс.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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