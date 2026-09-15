Флорида жағалауында алып скаттар тобы видеоға түсірілді
Fox Weather жазуынша, бүркіт-скаттар ұзақ қашықтыққа үлкен топ болып қоныс аударуымен танымал. Жаз мезгілінде олар салқындау суларда мекендейді, ал ауа температурасы төмендеген кезде Орталық Флорида жағалауындағы жылы суларға қарай жылжиды.
Улы тікенегі болғанына қарамастан, бұл скаттар үркек әрі агрессивті емес болып саналады. Қорек іздеу кезінде олар теңіз түбіне жасырынған жемтігін анықтау үшін электрорецепция қабілетін пайдаланады.
🌊 GREAT MIGRATION: Hundreds of cownose rays were spotted moving through the crystal-clear ocean in the Gulf of America as they shimmered in the sunlight. Have you ever seen such an amazing and beautiful sight? Share your videos with us at https://t.co/2uIawS7nkO and join the conversation.— FOX Weather (@foxweather) September 11, 2026
Алып скаттар қоректену кезінде теңіз түбінен лай көтеріп, судың астында лайлы бұлттар пайда болады. Алайда мұндай көріністі биіктен тамашалау – сирек кездесетін әрі әсерлі құбылыс.