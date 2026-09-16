21 жастағы жігітті аю талап өлтірді
CTV News мәліметінше, қайғылы оқиға 9 қыркүйекте Сапотавеяк-Кри-Нейшн қауымында болған. Жас жігіттің денесін жол бойынан көлікпен өтіп бара жатқан екі әйел тауып алған. Қаза тапқан жігіттің анасының айтуынша, Мозес өзінің немере ағасының қырқына қатысқаннан кейін үйіне қайтып келе жатқан.
Куәгер әйелдер зардап шеккен жігітке алғашқы медициналық көмек көрсетуге тырысып, оның ішіндегі және жамбасындағы ауыр жарақаттарды жауып, қанын тоқтатпақ болған. Алайда жарақаты тым ауыр болып, шамамен бір жарым сағаттан кейін жігіт қайтыс болған. Жедел жәрдем шақырылғаннан кейін оқиға орнына тек екі сағаттан соң жеткен.
Бастапқыда полиция бұл істі адам өлтіру ретінде тергеп, ауыр қылмыстар бойынша мамандарды шақырған. Алайда кейін сот-медициналық сараптама өлімге жабайы аңның шабуылы себеп болғанын растады. Қаза тапқан жігіттің анасы Пола Кампо қылмыстық нұсқаға бірден күмән келтірген.
"Оның бетінде көгерген жер де, жарылған ерні де, мұрнынан аққан қан да болмады — тек қасында бір терең тыртық болды. Мен оны адам өлтірмегенін бірден түсіндім", – деді Пола Кампо.
Қаза болған жігіттің отбасы оған бөлтірігін қорғаған ұрғашы аю шабуыл жасаған деп санайды. Анасының айтуынша, Мозес ағаш кесуші болып жұмыс істеген және физикалық тұрғыдан өте мықты болған. Алайда оның күші де оны құтқара алмаған.
Әйел табиғатты қорғау қызметін әрекетті баяу жүргізіп жатқаны үшін сынға алды. Оның айтуынша, жыртқыштар үйлердің маңына үнемі келіп жүргеніне қарамастан, шенеуніктер қақпан орнатуға асықпайды. Биліктің әрекетсіздігіне байланысты қауым тұрғындары қауіпсіздікті өз қолдарына алған — олар түнде квадроциклдермен кезекшілік ұйымдастырып, өз беттерінше қақпан орнатуға дайындалып жатыр.
Тиісті ведомство өкілдері тергеуге қатысып жатқанын мәлімдеді. Алайда олар аю шабуылы нұсқасын қазірдің өзінде жоққа шығарған. Жануарды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Мозес Кампоның жерлеу рәсімі айдың соңында өтеді.
2026 жылғы 11 шілдеде Шығыс Финляндияда соңғы жылдардағы қоңыр аюлардың көбейіп, елді мекендерге жаппай жақындағаны белгілі болған еді. Жағдайды бақылауда ұстау үшін төтенше жағдайлар қызметтері бар мүмкіндігін пайдаланып жатыр.