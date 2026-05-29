Түркістан облысында мектеп оқушысы 21 жастағы жігітті аса қатыгездікпен өлтірді деген күдікке ілінді
Түркістан облысында аса қатыгездікпен кісі өлтіру дерегі тергеліп жатыр. Ленгір қаласындағы қараусыз қалған ғимараттардың бірінен пышақ жарақаттары бар 21 жастағы жігіттің мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 29 мамырда "Алматы ТВ" телеарнасының хабарлауынша, тұрғындарды ең қатты шошытқаны – бұл қылмысқа 9-сыныпты енді ғана тәмамдаған кәмелетке толмаған қыздың күдікті ретінде танылуы.
Жасөспірім ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Екі жастың арасында нақты не болғаны әзірше белгісіз. Оқиғаның барлық мән-жайын полиция қызметкерлері анықтап жатыр.
"Кісі өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады Түркістан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
