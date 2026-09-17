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Әлем

Дельфиндерді тамашалауға барған туриске акула шабуыл жасады

Дельфиндерді тамашалауға барған туриске акула шабуыл жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 11:16 Сурет: pexels
14 қыркүйекте 37 жастағы австралиялық әйел Багам аралдарындағы Солтүстік Бимини жағалауында дельфиндерді бақылауға арналған экскурсия кезінде жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

People басылымының жазуынша, экскурсия барысында әйелге акула шабуыл жасаған. Билік өкілдерінің мәліметінше, оң жақ тобығынан ауыр жарақат алған туристі әрі қарай емдеу үшін тікұшақпен Нью-Провиденс аралына жеткізген.

Багам аралдарында акуланың шамамен 40 түрі мекендейді. Олардың арасында үлкен балғабасты акулалар, мұхиттық аққанатты акулалар және бұқа акулалар бар.

Басылымның мәліметінше, Багам аралдарында ең көп кездесетін акула түрі – кариб теңізі рифтік акуласы. Оның салмағы шамамен 70 килограмға, ал ұзындығы 9 метрге дейін жетуі мүмкін.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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