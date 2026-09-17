Аустралияда жасөспірімдер хайуанаттар бағына кіріп, қолтырауынға шабуыл жасаған
Сурет: pexels
Аустралияда екі жасөспірім Перт қаласындағы жабық хайуанаттар бағының аумағына заңсыз кіріп, ұзындығы 4,2 метр болатын қолтырауынға шабуыл жасағаннан кейін сот алдында жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ABC News мәліметінше, 2026 жылдың 14 қыркүйегінде кешкі уақытта 16 және 17 жастағы жасөспірімдер хайуанаттар бағына кіріп, құлыптарды бұзып, салмағы 400 келі болатын Дангалаггба атты айдарлы қолтырауынның қоршауына дейін жеткен. Олардың біреуі жануарды темір құбырмен ұрған, ал екіншісі жарық жағып тұрған. Сондай-ақ жасөспірімдер бақылау камераларының бірнешеуін шешіп алған.
Қолтырауын жеңіл жарақат алған. Хайуанаттар бағының өкілдері жануардың жағдайы тұрақты екенін, қазір ветеринарлардың бақылауында екенін хабарлады.
Жасөспірімдерге хайуанаттар бағына заңсыз кіру және жануарға қатыгездік көрсету бойынша айып тағылды. Олардың бірі кепілмен босатылды, ал екіншісі кепіл мәселесі қаралғанға дейін қамауда қалады.
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