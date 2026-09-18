Қазақстандық жігіт Ресейде есірткі тасымалдағаны үшін 16 жылға сотталды
2026 жылғы 17 қыркүйекте "ТАСС" агенттігінің мәліметінше, 23 жастағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшесіне қатысты айыптау үкімін Саратов облыстық соты шығарған.
"Оған 16 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру және 500 мың рубль (шамамен 2,7 млн теңге) көлемінде айыппұл салу түріндегі түпкілікті жаза тағайындалды. Сотталған азамат жазасын қатаң режимдегі түзеу колониясында өтейді", – делінген хабарламада.
Сот мәліметінше, тез ақша тапқысы келген қазақстандық жігіт халықаралық ұйымдасқан қылмыстық топқа кіріп, "әуе курьері" болуға келіскен. Ақпанда ол Тайландқа ұшып барып, ішінде төрт келі есірткі бар чемоданды алып кеткен. Наурызда есірткі курьері Бангкок-Мәскеу-Саратов бағыты бойынша ЕАЭО-ның кеден шекарасынан кедергісіз өткен. Ол Саратов облысының Энгельс ауданында жеке үй жалдап, тыйым салынған заттарды кейін жасырын орындар арқылы сату үшін бөліп ораған.
Алайда ер адам жоспарын соңына дейін жеткізе алмады: 14 сәуірде оны Ресей полициясы ұстаған. Сот Қазақстан азаматын ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында аса ірі мөлшерде есірткі контрабандасын жасағаны және оны сатуға оқталғаны үшін кінәлі деп таныды.