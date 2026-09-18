Пиццерия қызметкері келушілердің тағамына әдейі қайызғақ түсірген
CNR мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 12 қыркүйекте Zunbao Pizza пиццериясында болған. Қызметкердің оғаш әрекетін келушілердің бірі тағам дайындау барысын көруге мүмкіндік беретін "ашық асүй" жүйесі арқылы байқап қалған.
Кейін ер адамның қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Оған жеті тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасы тағайындалған.
16 қыркүйекте Қытай журналистері пиццерияға барған. Алайда мекеме жабық болған, ал есігіне жұмыстың уақытша тоқтатылғаны туралы хабарлама ілінген. Көрші дүкендердің иелерінің айтуынша, пиццерия бірнеше күн бойы жұмыс істемеген. Бұған дейін ол жерге полиция қызметкерлері мен нарықты бақылау басқармасының өкілдері келген.
Қазіргі уақытта пиццерияға қатысты Қытайдың азық-түлік қауіпсіздігі туралы заң талаптарының бұзылуы мүмкін екеніне байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.