КХДР үш сағат ішінде екі баллистикалық зымыран ұшырды
Оңтүстік кореялық әскерилер бірінші рет мұндай сынақты жексенбіде сағат 15:00 шамасында Вонсан аумағынан тіркеген. "Hwasong-11" сериясындағы зымыран шамамен 450 шақырым қашықтықты қамтыған. Жапонияның Қорғаныс министрлігі де бұл арада баллистикалық зымыран жайында болуы мүмкін екенін мәлімдеді. CNN басылымы 2026 жылғы 20 қыркүйектегі деректерге сүйене отырып, оның Жапонияның ерекше экономикалық аймағынан тыс жерге құлағанын жазады.
Шамамен үш сағат өткен соң, сағат 17:50 шамасында Вонсан аумағынан тағы бір кіші қашықтықтағы зымыран ұшырылды. Оңтүстік Кореяның мәліметінше, ол 600 шақырымнан астам қашықтықты еңсерген.
Оңтүстік Корея мен Американың барлау қызметтері бұл сынақтарды бақылап, деректермен, соның ішінде Жапониямен де алмасуда.
Оңтүстік Кореяның Ұлттық қауіпсіздік кеңесі Пхеньянның әрекеттерін айыптап, бұл сынақтардың БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларын бұзатынын мәлімдеді және зымыран сынақтарын тоқтатуға шақырды. Жапония да өз наразылығын білдірді.
Бұған дейін ҚХДР 12 қыркүйекте тура осылай жасаған. Өткен аптада Пхеньян 29 тамыз бен 10 қыркүйек аралығында Гуам ауданында өткен АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапонияның әскери-теңіз жаттығуларын айыптаған еді. Ким Ё Чжон бұл маневрлердің Корей түбегіндегі шиеленісті күшейтетінін мәлімдеп, елдің ядролық арсеналын нығайтуды жалғастыруға уәде берді.