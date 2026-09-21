Су тиген сайын денесі бөртеді: 27 жастағы қыздан сирек кездесетін аллергия анықталды
Сурет: pexels
Мәскеулік 27 жастағы қыз әлемдегі ең сирек кездесетін аллергия түрлерінің біріне шалдыққан. Ол суға аллергиясы бар екенін балалық шағында білген. Ата-анасы шомылғаннан кейін оның терісінде ерекше реакция пайда болатынын байқаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Gazeta.ru басылымы Shot-қа сілтеме жасап хабарлағандай, тексеру барысында мәскеулік қызға аквагендік есекжем диагнозы қойылған. Мұндай жағдайда суға тиген кезде, оның қайдан алынғанына немесе температурасына қарамастан, теріде тітіркену пайда болады.
Бұл реакция тер, сондай-ақ көз жасы тиген кезде де байқалуы мүмкін.
Жарияланымда:
"Әлемде бұл аурудың ресми түрде тіркелген шамамен 100 жағдайы белгілі", – делінген.
Мәскеулік ыздың айтуынша, ол үнемі бөртпелермен және осы ерекше диагноздың басқа да салдарымен күресіп келеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript