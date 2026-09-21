#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Әлем

Су тиген сайын денесі бөртеді: 27 жастағы қыздан сирек кездесетін аллергия анықталды

27 жастағы қыздан сирек кездесетін аллергия анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 10:52 Сурет: pexels
Мәскеулік 27 жастағы қыз әлемдегі ең сирек кездесетін аллергия түрлерінің біріне шалдыққан. Ол суға аллергиясы бар екенін балалық шағында білген. Ата-анасы шомылғаннан кейін оның терісінде ерекше реакция пайда болатынын байқаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru басылымы Shot-қа сілтеме жасап хабарлағандай, тексеру барысында мәскеулік қызға аквагендік есекжем диагнозы қойылған. Мұндай жағдайда суға тиген кезде, оның қайдан алынғанына немесе температурасына қарамастан, теріде тітіркену пайда болады.

Бұл реакция тер, сондай-ақ көз жасы тиген кезде де байқалуы мүмкін.

Жарияланымда:

"Әлемде бұл аурудың ресми түрде тіркелген шамамен 100 жағдайы белгілі", – делінген.

Мәскеулік ыздың айтуынша, ол үнемі бөртпелермен және осы ерекше диагноздың басқа да салдарымен күресіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы
11:21, 13 тамыз 2026
Бір әулеттің 20 мүшесі сирек кездесетін генетикалық аурудан қайтыс болды
Қазақстанда ең сирек кездесетін жыртқыш құстың балапаны табылды
14:48, 24 шілде 2026
Қазақстанда ең сирек кездесетін жыртқыш құстың балапаны табылды
Қазақстандық сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздардың биіктіктен түсірілген видеосын жариялады
10:44, 18 мамыр 2026
Қазақстандық сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздардың биіктіктен түсірілген видеосын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Лидер сборной Казахстана Дмитрий Панарин
13:31, Бүгін
Сборная Казахстана по бадминтону проиграла хозяевам Азиады
Арина Соболенко позирует в кафе
13:19, Бүгін
Проигравшая Рыбакиной финал US Open Соболенко посетила матч Серии А
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Бүгін
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Бүгін
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: