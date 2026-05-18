#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Қазақстандық сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздардың биіктіктен түсірілген видеосын жариялады

Қазақстандық сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздардың биіктіктен түсірілген видеосын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 10:44 Сурет: бейнежазба скриншоты
Ақмола облысына Қызыл кітапқа енген қызғылт қоқиқаздар қайта оралды. Сирек кездесетін құстар жылы мезгілдегі үйреншікті мекеніне – Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағына ұшып келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қанатты тіршілік иелерінің ерекше көрінісін Көкшетау қаласының тұрғыны Серікбай Жаныбеков биіктіктен түсіріп алған.

Ол құстарды дронның көмегімен видеоға түсіріп, Instagram-парақшасында жариялаған.

"Видео түсіру кезінде бірде-бір қоқиқаз зардап шеккен жоқ", – деп жазды ол 2026 жылғы 17 мамырдағы жазбасында.

Қазақстандықтар экзотикалық құстардың сұлулығына ғана емес, өңірдің жабайы табиғатының әсемдігі мен ауқымын әсерлі жеткізе білген оператордың шеберлігіне де тәнті болды.

  • Таңғажайып!
  • Сөзсіз ғажап!
  • Қандай әсем, құстар да табиғат та үйлесе түскен!
  • Керемет, бұрын соңды көрмеппін мұндайды)

Бұған дейін Ақтөбе облысында енді ғана дүниеге келген киік төлдеріне GPS-датчик орнатылған арнайы сырғалар тағылып жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақ даласынан сирек кездесетін өсімдік табылды
17:58, 23 сәуір 2025
Қазақ даласынан сирек кездесетін өсімдік табылды
Жетісу облысында сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті
15:52, 01 қараша 2025
Жетісу облысында сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті
Қазақстанда сирек кездесетін өсімдіктер гүлдей бастады
09:52, 26 ақпан 2025
Қазақстанда сирек кездесетін өсімдіктер гүлдей бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: