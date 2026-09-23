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Әлем

Оқушылар мен студенттер неге мұғалімнің орнына ЖИ-ге жүгінеді

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 13:00 Фото: pexels
Англиядағы жастардың жартысына жуығы ақпараттың дұрыстығын тексеру кезінде адамдарға қарағанда жасанды интеллектке көбірек сенеді. Public First зерттеуінің авторлары мұндай қорытындыға 11-24 жас аралығындағы 4000-нан астам адамға сауалнама жүргізгеннен кейін келген, деп хабарлайды Zakon.kz

Sky News мәліметінше, жас жігіттердің алгоритмдерге деген сенім деңгейі қыздарға қарағанда жоғары болған.

Сауалнама нәтижелері тарихшы Энтони Селдон мен технологиялық кәсіпкер Тим Бантинг дайындаған баяндамаға енгізілді. Сарапшылардың ескертуінше, Ұлыбританияның білім беру жүйесі әлі де балаларды әлдеқашан келмеске кеткен "жасанды интеллектсіз әлемге" дайындауға тырысып жатыр.

Респонденттердің шамамен 87%-ы нейрожелілерді белсенді қолданғанымен, олардың 10%-дан азы ғана білім беру мекемелері жаңа технологиялық дәуірдегі өмірге шын мәнінде дайындап жатыр деп санайды.

Баяндама авторларының пікірінше, педагогтердің жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізу мәселесіне нақты әрі саналы жауап бере алмауы оқушылардың алгоритмдерге деген сенімін толықтай арттыруға мәжбүр етеді.

Мектептер мен университеттердің жаңа технологияларды елемеуі олардың беделіне біртіндеп нұқсан келтіреді. Оқушылар мен олардың ата-аналары академиялық жүйені шынайы өмірден алшақ деп қабылдай бастайды және дәстүрлі оқыту форматтарының мәнін көрмей қалады.

Жағдайды өзгерту үшін баяндама авторлары Ұлыбритания үкіметін 10 тармақтан тұратын жоспар қабылдауға шақырды. Оның ішінде Білім министрлігі жанынан жасанды интеллект бойынша арнайы бөлім құру және инновацияларды жедел енгізетін 100 озық оқу орнынан тұратын желі қалыптастыру ұсынылған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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