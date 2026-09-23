Оқушылар мен студенттер неге мұғалімнің орнына ЖИ-ге жүгінеді
Sky News мәліметінше, жас жігіттердің алгоритмдерге деген сенім деңгейі қыздарға қарағанда жоғары болған.
Сауалнама нәтижелері тарихшы Энтони Селдон мен технологиялық кәсіпкер Тим Бантинг дайындаған баяндамаға енгізілді. Сарапшылардың ескертуінше, Ұлыбританияның білім беру жүйесі әлі де балаларды әлдеқашан келмеске кеткен "жасанды интеллектсіз әлемге" дайындауға тырысып жатыр.
Респонденттердің шамамен 87%-ы нейрожелілерді белсенді қолданғанымен, олардың 10%-дан азы ғана білім беру мекемелері жаңа технологиялық дәуірдегі өмірге шын мәнінде дайындап жатыр деп санайды.
Баяндама авторларының пікірінше, педагогтердің жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізу мәселесіне нақты әрі саналы жауап бере алмауы оқушылардың алгоритмдерге деген сенімін толықтай арттыруға мәжбүр етеді.
Мектептер мен университеттердің жаңа технологияларды елемеуі олардың беделіне біртіндеп нұқсан келтіреді. Оқушылар мен олардың ата-аналары академиялық жүйені шынайы өмірден алшақ деп қабылдай бастайды және дәстүрлі оқыту форматтарының мәнін көрмей қалады.
Жағдайды өзгерту үшін баяндама авторлары Ұлыбритания үкіметін 10 тармақтан тұратын жоспар қабылдауға шақырды. Оның ішінде Білім министрлігі жанынан жасанды интеллект бойынша арнайы бөлім құру және инновацияларды жедел енгізетін 100 озық оқу орнынан тұратын желі қалыптастыру ұсынылған.