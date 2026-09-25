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Әлем

Ғалымдар ұзындығы 300 метрлік тау туннеліндегі ежелгі құпияны ашты

Ғалымдар ұзындығы 300 метрлік тау туннеліндегі ежелгі құпияны ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 13:46 Сурет: magnific
Археологтар Австрияның Халльштатт қаласының үстіндегі таулардан темір дәуіріне жататын, тауды қашап жасалған ұзындығы шамамен 300 метр болатын туннельдер мен камераларды тапты. Бұл жерде тау-кен өндірісі 7300 жыл бойы жүргізілгенін көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Daily Galaxy жазуынша, жаңа карта бір ғана үңгір емес, бірнеше параллель өткелден тұратын тұтас лабиринтті көрсетеді. Кейбір туннельдер бір-бірінің дәл үстінде немесе астында орналасқан. Ежелгі кеншілер тұз іздеп, жерді барған сайын терең қазған.

Бұл жаңалық Еуропадағы ең көне әрі маңызды өндірістік орталықтардың бірінің тарихына қатысты жаңа мәліметтер береді. Ежелгі дәуірде тұз құнды тауар саналған. Ол азық-түлікті сақтау және сауданы дамыту үшін қажет болған. Халльштатт шахталары осы ресурсты өндірудің тұтас қауымдастықтардың қалыптасуына ықпал еткен орны ретінде бұрыннан белгілі.

Қазір зерттеушілер тұз өндірудің қашан басталғанын және уақыт өте келе оның қаншалықты күрделі болғанын анықтауға тырысып жатыр. Бұл жаңалық тек тарихи кезеңді ұзартатынымен ғана емес, жер астындағы күнделікті өмірдің сирек кездесетін нақты дәлелдерін ұсынуымен де маңызды.

Туннельдердің ауқымы, өндірістің шарықтау кезеңіндегі қазу қарқыны және кеншілердің жер астында қалдырған күнделікті тұрмыс заттары археологтарға Альпі тауларындағы қауымдастықтың мыңдаған жыл бойы қалай өмір сүріп, жұмыс істеп, қоршаған ортаға бейімделгенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар тұздың өзі археологтарға үлкен көмек көрсеткен. Оның консервілеуші қасиеттерінің арқасында органикалық материалдар мыңдаған жыл бойы жақсы сақталған.

Күйіп кеткен қарағай жаңқалары, киімнің бөліктері, ішінде тамақ қалдықтары бар ағаш тостағандар – мұның бәрі жер астында сақталып, күндерін қараңғыда тұз өндірумен өткізген адамдардың күнделікті тұрмысына қатысты аса құнды мәлімет берді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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