АҚШ-та аюлардың адамдарға шабуылы көбейді
The Guardian мәліметінше, басқа штаттар сияқты Вайомингте де мұндай оқиғалар саны артқан. Штаттың аңшылық және балық ресурстары департаментінің өкілі Дэн Томпсонның айтуынша, биыл мамандар адамдарға қауіп төндіретін аюлардың рекордтық санын жоюға мәжбүр болуы мүмкін.
Биологтардың айтуынша, соңғы бірнеше онжылдықта Солтүстік Америкадағы қара және қоңыр аюлар мен гризлилердің саны айтарлықтай қалпына келген. Сонымен қатар адамдар аюлар мекендейтін аумақтарды игеріп, ұлттық саябақтарға келушілер саны артып жатыр.
Биыл жағдайды табиғи қоректің тапшылығы да қиындата түскен. Құрғақшылықтан аюлар қысқы ұйқыдан шыққаннан кейін қоректенетін жидектер, жаңғақтар және басқа да өсімдіктердің саны азайған. Азық іздеген жануарлар елді мекендерге жиі кіріп, қоқыс контейнерлерін ақтарып, кемпингтерге жақындай бастаған.
Колорадо штатында биыл аюлардың пайда болуы мен оларға қатысты оқиғалар туралы 8,6 мыңнан астам хабарлама тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі еседен көп. Сондай-ақ штатта аюлардың адамдарға шабуылы бойынша рекордтық 10 жағдай тіркелді.
Соған қарамастан мамандар аюлардың адамдарға шабуылы әлі де сирек кездесетінін атап өтеді. Қақтығыс қаупін азайту үшін олар далада тамақ пен қоқыс қалдырмауға, аю кіре алмайтын арнайы контейнерлерді пайдалануға және жануарларға жақындамауға кеңес береді. Жорық кезінде аюға қарсы баллон алып жүру, ал азық-түлік пен гигиена құралдарын шатырдың сыртында сақтау ұсынылады.
Биологтар тағы бір маңызды жайтты ескертеді: егер аю адамдардың маңынан азық табуға үйренсе, оны қауіпті жануар деп танып, кейін жоюы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік ережелерін сақтау адамдарды ғана емес, аюлардың өзін де қорғауға мүмкіндік береді.