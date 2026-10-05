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Әлем

Францияда жаппай наразылықтарға байланысты 500-ге жуық мектеп жабылады

Францияда жаппай наразылықтарға байланысты 500-ге жуық мектеп жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 12:04 Сурет: pexels
Францияның білім министрі Эдуар Жеффре 5 қазанда елде жалғасып жатқан наразылықтарға байланысты 500-ге жуық мектептің толық немесе ішінара жабылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің сөзін Turkiye Today басылымы жазды. Оның айтуынша, қажетті қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілмеген білім беру ұйымдарында сабақтар уақытша тоқтатылады. Наразылықтар басталғалы бері 24 мектеп қираған немесе өртелген.

Наразылықтар 17 қыркүйекте Париждегі мектептердің бірінде басталып, кейін бүкіл елге тарады. Оқушылар, атап айтқанда, мұғалімдердің жетіспеушілігіне, оқу күнінің ұзақтығына және мектеп инфрақұрылымының нашар жағдайына наразылық білдіруде.

Франция Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, дүйсенбіден бері 5 мыңнан астам адам ұсталған, олардың басым бөлігі – жасөспірімдер. Тек жұма күні полиция 1747 адамды ұстаған, ал наразылықтар 735 мектепті қамтыған.

Тәртіпсіздіктер кезінде білім беру жүйесінің кемінде 78 қызметкері және 600-ден астам полиция қызметкері зардап шекті. Ұйымдастырушылар наразылық акцияларын сейсенбі күні де жалғастыруға шақырды.

Бұған дейін француз жоғары сынып оқушыларының бүкіл ел бойынша тәртіпсіздік ұйымдастырғаны хабарланған. Олар оқу үдерісіне наразылық білдіріп, сабақтарды тоқтатып, өрт қою әрекеттеріне барған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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