Миллиард теңгеге жуық алаяқтық: Қарағандыда 500-ге жуық адамды алдағандарға үкім шықты
КТК мәліметінше, әйелдер мессенджерлер арқылы тұрмыстық заттарға, техникаға, тіпті автокөліктерге тапсырыс қабылдаған. Ұсынған бағалары нарықтағыдан бірнеше есе төмен болған. Олар қызметтерін блогерлер арқылы жарнамалап, өздері де сән-салтанатты өмірлерін көрсеткен.
Нәтижесінде клиенттер оларға жалпы құны миллиард теңгеге жуық тауарға тапсырыс берген. Алайда тапсырысын тек алғашқы клиенттер ғана алған. Қалғандары тауарларын үшінші жыл күтіп жүр.
22 қазанда сот жеті бала тәрбиелеп отырған 38 жастағы кәсіпкер әйелді алты жыл сегіз айға бас бостандығынан айырды. Екі жасар баласы бар болғандықтан, жазасын өтеу мерзімі бір жылға кейінге шегерілді. Оның менеджері де алты жыл сегіз айға сотталды. Сондай-ақ сот оларды жәбірленушілердің ақшасын қайтаруға міндеттеді.
Сотталған кәсіпкер үкімді әділетсіз деп санайды. Оның айтуынша, өзі де жосықсыз тауар жеткізушілердің құрбаны болған.
"Мені де алдап кеткенін бірнеше рет айттым. Бірақ бұл туралы ешкім айтпады, ешкім тексергісі келмеді. Бастапқыда, ұсталғанға дейін клиенттердің ақшасын қайтарып жүрдім. Қолымнан келгенше қайтардым. Мен өз жұмысымда ешқандай алаяқтық әрекет те, ондай ниет те болған жоқ деп есептеймін", – деді сотталушы.
Бұған дейін Ақтауда танымал блогердің ұсталғаны хабарланған болатын.