Қазақстандық кәсіпкер АҚШ-қа миллиард теңгеге жуық қаржы аударып, ұзақ мерзімге сотталды
Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметі 2026 жылғы 1 қазанда хабарлағандай, сотталушы Ақсай қаласында "Karachaganak Support Service" (KSS) ЖШС-ін тіркеп, оның жалғыз құрылтайшысы әрі басшысы болған. Кейін жарғылық капиталдағы үлестерін қызметкерлер арасында қайта бөлгенімен, бизнес-менеджер ретінде серіктестіктің қызметін іс жүзінде бақылауды жалғастырған.
"АҚШ аумағында жүрген М. кәсіпорынның ақшасын жымқыруға бағытталған қылмыстық жоспар әзірлеген. Ол "KSS" ЖШС-нің жаңа директорын жаңылыстырып, "Теңізшевройл" ЖШС-мен келісімшартты ұзарту үшін жабдық сатып алу қажет деген жалған ақпарат берген. Қазақстанның валюталық бақылау талаптарын айналып өту үшін М. басшыны мәмілелерді пайызсыз қарыз ретінде рәсімдеуге көндірген", – деп хабарлады сотта.
Нәтижесінде "KSS" ЖШС-нің шоттарынан сотталушының бақылауындағы америкалық "KSS Charlotte LLC" компаниясының шотына бірнеше траншпен жалпы сомасы 2 200 000 АҚШ доллары аударылған. Бұл 948 337 000 теңгеге тең.
Сот кәсіпкерді аса ірі мөлшерде алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, сегіз жылға бас бостандығынан айырды.
Соттың мәліметінше, ол 2025 жылы да сотталған. Сондықтан жеңілірек жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы оған түпкілікті 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ол жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде өтейді.
Жәбірленуші тараптың азаматтық талап қоюы толық көлемде қанағаттандырылды. Сотталған адамнан "KSS" ЖШС-нің пайдасына 2 200 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі мүліктік залал, сондай-ақ мемлекеттік баж өндірілді. Азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету үшін сотталған адамның және оның бақылауындағы шетелдік компанияның банк шоттарына салынған тыйым сақталды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ және оған апелляциялық тәртіппен шағым берілуі мүмкін.
Бұған дейін Атырауда өздері жұмыс істеген компаниядан бірнеше жыл бойы ақша жымқырған екі әйел сотталған еді. Жымқырылған қаражаттың жалпы сомасы 110 млн теңгені құраған.