Германиядағы көл түбінен 10 500 жылдық ағаш құрылым табылды
Archaeology Magazine мәліметінше, табылған жәдігерлер мезолит дәуіріне жатады. Бұл кезеңде адамдар аңшылықпен, балық аулаумен және жабайы өсімдіктердің жемістерін терумен айналысқан.
Ол кезде адамдар әлі егіншілікпен айналыспаған және Орталық Еуропада кейінірек пайда болған ірі тұрақты қоныстарды салмаған.
Саксония-Анхальт жерінің мәдени мұраны қорғау және археология мемлекеттік басқармасының зерттеушілері бірнеше жыл бойы Арендзее көлінің суасты әлемін зерттеген.
Бұған дейінгі жұмыстар барысында тас дәуіріне тиесілі балық аулау қақпандары, ортағасырлық жүк кемесі және кейінгі кезеңге жататын ойылып жасалған қайық табылған.
Жаңа олжалар әлдеқайда ерте кезеңге тиесілі. Сүңгуірлер қазіргі көл бетінен шамамен 20 метр төмендегі шөгінділерден өңделген ағаш бөлшектерін алып шыққан. Кейбір сынықтардан адамның әдейі өңдегенінің іздері байқалады.
Биіктігі шамамен 1,6 метр болатын ағаш бағаннан арамен кесілген іздер анықталған. Зерттеушілер сондай-ақ ұзындығы 1,3 метрге дейін жететін жарылған тақтайларды тапқан.
Бұл олжалар мезолит дәуірінде адамдардың көл жағалауын қалай пайдаланғаны туралы сұрақтар туындатады. Ағаштар баспана немесе ағаштан салынған басқа да құрылыстарға тиесілі болуы мүмкін. Зерттеушілер олардың бастапқы мақсатын анықтау үшін әлі де зерттеу жүргізіп жатыр.
Ағаштың жақсы сақталуына Арендзее көлінің ерекше геологиялық құрылымы себеп болған. Көлдің астында тұз кен орны орналасқан. Геологиялық процестердің әсерінен көл түбі біртіндеп төмендеп келеді.
Бұл процесс ежелгі жағалау сызығының бөліктерін шөгінді жыныстардың қабаттары астында сақтап қалуға мүмкіндік берген.
Мезолит дәуіріне тиесілі заттар қазір бұрынғы жағалау сызығына жақын жерде жатыр. Ол аумақтағы батпақты орта ағашты шіріп кетуден қорғаған.
Орталық Еуропадағы археологиялық ескерткіштерден бұл кезеңге тиесілі ағаш сирек кездеседі. Мезолит дәуірінен сақталған жәдігерлердің басым бөлігін тас құралдар мен жануарлардың сүйектері құрайды.
Жаңа табылған материалдар адамзат тарихына қатысты басқа дәлелдер ұсынады. Өңделген ағаш адамдардың ағашпен байланысты жұмыстар жүргізгенін көрсетіп, ежелгі көл жағалауында арнайы салынған құрылыстар болған деген болжам жасауға мүмкіндік береді.
Бұған дейін орманнан 1939 жылғы, жер астында 80 жылдан астам уақыт жатқан телефондар табылғаны хабарланған.