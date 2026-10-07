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Әлем

Приморьедегі үңгірден ғалымдар күтпеген жаңалық ашты

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 11:03 Фото: Zakon.kz
Приморье ғалымдары Перспективная үңгірінен тұяқты леммингтің сүйек қалдықтарын тапты. Бұған дейін бұл түр кейінгі плейстоцен дәуірінде Сахалиннен оңтүстікке қарай мекен етпеген деп есептелген, деп хабарлайды Zakon.kz.

KP.RU жазуынша, Ресей Ғылым академиясы Қиыр Шығыс бөлімінің зерттеушілері 2023 жылы жүргізілген қазба жұмыстары кезінде табылған жақ сүйектері мен тістердің 56 фрагментін зерттеген. Радиокөміртектік талдау олардың кейінгі плейстоценнің ең суық кезеңіне жататынын көрсетті.

Бұл олжа сол кезеңде тұяқты леммингтің мекен ету аумағы бұрын болжанғаннан әлдеқайда оңтүстікке дейін созылғанын көрсетеді. Ғалымдардың пікірінше, қатал климат пен тундралық ландшафттардың таралуы бұл арктикалық кеміргіштің Қиыр Шығыстың оңтүстігінде мекендеуіне жағдай жасаған.

Бұған дейін қазына іздеуші кездейсоқ мың жылдық "Құдайдың қолы" алтын тұмарын тауып алғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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