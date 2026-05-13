Ғылым және технология

Франклин экспедициясының құпиясы: 180 жылдан кейін ғалымдар жаңа жаңалық ашты

Франклин экспедициясының құпиясы: 180 жылдан кейін ғалымдар жаңа жаңалық ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 11:16 Сурет: wikipedia
Ғалымдар ДНҚ талдауы мен қазіргі тірі ұрпақтарымен сәйкестендіру арқылы сэр Джон Франклиннің әйгілі экспедициясына қатысқан тағы төрт адамның кім екенін анықтай алды. Зерттеуді Канаданың Ватерлоо университетінің мамандары жүргізген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Need To Know басылымының жазуынша, британдық кемелердің Арктикадағы экспедициясы XIX ғасырда жоғалып кеткен. Кемелер мұзға қамалып, шамамен екі жылдай қозғалмай қалғаннан кейін, 105 тірі қалған теңізші жаяу жолмен аймақтан шығуға тырысқан. Алайда олардың ешқайсысы аман қалмаған.

Экспедиция мүшелерінің сүйектері Кинг-Уильям аралы мен Аделейд түбегінен бірнеше онжылдық бойы табылып келген. Енді генетикалық талдау арқылы Гарри Пеглар, Уильям Оррен, Дэвид Янг және Джон Бридженс есімді төрт адамның кім екені анықталды. Осылайша идентификацияланған экспедиция қатысушыларының жалпы саны алты адамға жетті.

Зерттеушілердің айтуынша, Гарри Пеглар ерекше қызығушылық тудырады, себебі оның сүйегі табылған жерден экспедицияға қатысты сирек құжаттар табылған. Олар "Пеглар құжаттары" деп аталады және онда өлеңдер мен саяхат кезіндегі оқиғалар жазылған.

Сэр Джон Франклин экспедициясы – 1845–1847 жылдары "Эребус" пен "Террор" кемелерімен жасалған әйгілі әрі қайғылы британдық Арктикалық экспедиция. Оның мақсаты – Солтүстік-Батыс өткелінің соңғы зерттелмеген бөлігін зерттеу болатын. Алайда кемелер мұзға қамалып, 129 адамнан тұратын экипаждың барлығы қаза тапқан.

Бұған дейін мысырлық археологтар су астында қалған 80 тонналық шамшырақтың құпиясын ашуда екенін жазғанбыз.

Тайваньдық ғалымдар шаш өсуін ынталандыратын жаңа механизмді анықтады
Ғалымдар жер астынан 600 метрлік тылсым туннельдерді тапты
Қазақстанның ғалымдары қазақтың төбет тұқымды иттерінің шығу тегін зерттеді
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
