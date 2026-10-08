Таиланд 2027 жылдан бастап туристік алым енгізуді жоспарлап отыр
The Nation басылымының жазуынша, талқылауға қатысқандардың 80,5%-ы туристік алым енгізу жобасын қолдаған. Ал 78,3%-ы ұсынылған 450 бат мөлшеріндегі алымды (шамамен 6 мың теңге) құптаған.
2026 жылғы 6 қазанда Таиландтың Туризм және спорт министрі Сурасак Пханчароенворакул Бангкокта мемлекеттік органдардың, бизнес өкілдері мен қоғамдық ұйымдардың қатысуымен кеңес өткізді.
Талқылау қорытындысы бойынша жобаны пысықтап, алдымен Туризм саясаты жөніндегі ұлттық комитетке, кейін министрлер кабинетіне ұсыну жоспарланып отыр.
Алғашқы кезеңде алым Таиландқа ұшақпен келетін туристерге салынбақ. Құрлық және су жолдары арқылы кіретін саяхатшылардан алым алуды бір жылға кейінге қалдыру жоспарланған.
Жиналған қаражаттың бір бөлігін туристерді сақтандыруға жұмсау көзделіп отыр. Сақтандыру полисі медициналық шығындар мен қайтыс болған жағдайларды қамтуы тиіс.
Билік ауруханаларға туристің сақтандыруы бар-жоғын тексеріп, көрсетілген медициналық көмек үшін өтемақы алуға мүмкіндік беретін тетік құруды да жоспарлап отыр.
Бұған дейін 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Қазақстан мен Таиланд арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 20-ға дейін артатыны хабарланған болатын.