#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
Әлем

Таиланд 2027 жылдан бастап туристік алым енгізуді жоспарлап отыр

Таиланд 2027 жылдан бастап туристік алым енгізуді жоспарлап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 11:57 Сурет: pexels
Таиландта шетелдік туристерден 2027 жылдың басынан бастап туристік алым алу мәселесі талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Nation басылымының жазуынша, талқылауға қатысқандардың 80,5%-ы туристік алым енгізу жобасын қолдаған. Ал 78,3%-ы ұсынылған 450 бат мөлшеріндегі алымды (шамамен 6 мың теңге) құптаған.

2026 жылғы 6 қазанда Таиландтың Туризм және спорт министрі Сурасак Пханчароенворакул Бангкокта мемлекеттік органдардың, бизнес өкілдері мен қоғамдық ұйымдардың қатысуымен кеңес өткізді.

Талқылау қорытындысы бойынша жобаны пысықтап, алдымен Туризм саясаты жөніндегі ұлттық комитетке, кейін министрлер кабинетіне ұсыну жоспарланып отыр.

Алғашқы кезеңде алым Таиландқа ұшақпен келетін туристерге салынбақ. Құрлық және су жолдары арқылы кіретін саяхатшылардан алым алуды бір жылға кейінге қалдыру жоспарланған.

Жиналған қаражаттың бір бөлігін туристерді сақтандыруға жұмсау көзделіп отыр. Сақтандыру полисі медициналық шығындар мен қайтыс болған жағдайларды қамтуы тиіс.

Билік ауруханаларға туристің сақтандыруы бар-жоғын тексеріп, көрсетілген медициналық көмек үшін өтемақы алуға мүмкіндік беретін тетік құруды да жоспарлап отыр.

Бұған дейін 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Қазақстан мен Таиланд арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 20-ға дейін артатыны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматыда 2027 жылы 8 қаңтардан бастап төмен шығарындылар аймағында (LEZ) атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған бірқатар экологиялық талап күшіне енеді.
16:50, 09 қыркүйек 2026
Алматыда 2027 жылдан бастап пиротехника қолдануға тыйым салынады
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:39, 06 тамыз 2025
Қазақстан 2027 жылдан бастап міндетті медициналық сақтандыруға мемлекет жарнасын көбейтеді
Төлқұжат, Түркия, жеке куәлік, 2027, СІМ
21:49, 07 қазан 2026
2027 жылдан бастап Түркияға төлқұжатсыз баруға рұқсат етілетіні рас па - СІМ жауабы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кристина Шумекова
12:04, Бүгін
Пятикратная чемпионка мира среди юниоров Шумекова дебютирует на ЧРК среди взрослых
Пётр Ян
11:41, Бүгін
"Лучшие выступления ещё впереди": Ян о дальнейшей карьере после боя с Двалишвили
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в &quot;Феррари&quot;
11:27, Бүгін
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в "Феррари"
Алдияр Ансат на церемонии награждения
11:12, Бүгін
"Золотой дубль" оформил участник шахматной Олимпиады Алдияр Ансат на чемпионате Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: