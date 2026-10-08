Ер адам шекарадан іш киіміне 10 тірі құс тығып өткізбек болған
CBS News мәліметінше, ер адам 2026 жылғы 4 қазанда Майами халықаралық әуежайына келгеннен кейін қосымша тексеруге таңдалған. Қызметкерлер оның белі мен жамбас тұсында әдеттен тыс томпайған жерді байқап, тексеру кезінде қатты қобалжығанына назар аударған.
Тінту барысында оның іш киіміне скотчпен оралған, сырты қара тормен жабылған алты мөлдір пластик түтік тігілгені анықталды. Қызметкерлер контейнерлерді ашқанда, ішінен 10 тірі құс шыққан: сегізі – сары жүзді семилеро және екеуі – көк гуирака.
Сары жүзді семилеро – Орталық және Оңтүстік Америкада, сондай-ақ Кариб аралдарында мекендейтін шағын дәнқоректі құс.
Көк гуирака – Солтүстік Америкада кездесетін әнші құс. Ол 1918 жылғы Қоныс аударатын құстар туралы заңмен қорғалады. Тиісті рұқсатсыз бұл құсты тасымалдауға тыйым салынған.
Басылымның мәліметінше, құстардың бұл екі түрі АҚШ-қа заңсыз әкелініп, үй жануары ретінде сатылу немесе ән байқауларына қатыстыру мақсатында жиі тасымалданады.
Енді Куба азаматы сот алдында жауап береді.
Бұған дейін Лос-Анджелесте АҚШ пен Канаданың әуе компанияларына тиесілі екі ұшақ жолға шығу кезінде соқтығысқан болатын. АҚШ Федералдық азаматтық авиация басқармасы (FAA) оқиғаға қатысты тергеу жұмыстарын бастады.