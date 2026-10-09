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Әлем

Ер адам әйелін өлтіріп, кішкентай балаларын қылмысқа көмектесуге мәжбүрлеген

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 12:42 Фото: pexels
АҚШ-тың Миссури штатындағы түзеу мекемесінде жұмыс істеген, пробация және шартты түрде мерзімінен бұрын босату қызметінің бұрынғы қызметкері балалардың көзінше әйелін өлтірді деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News басылымының жазуынша, 44 жастағы Джонатан Г. Хьюстон қыздарының бірі қонақүйден 911 нөміріне қоңырау шалып, диспетчерге сыбырлап әкесінің өзін және алты бауырын "ұрлап әкеткенін", сондай-ақ олардың жылдар бойы физикалық зорлық-зомбылық көргенін айтқаннан кейін ұсталды.

Полиция хабарламаға жедел әрекет етіп, 4 қазанда Кингдом-Сити қаласындағы Baymont Inn & Suites қонақүйінен балаларды тапты.

Балалардың бірі полицейлерге осыдан 10 ай бұрын әкесі олардың көзінше 37 жастағы анасы Ауника С. Хьюстонды тұншықтырып өлтіргенін айтты. Шабуыл кезінде Хьюстон әйелінің тамағынан қысып, балалардың бірін анасының аяғына ыстық су құюға, ал екіншісін айқайын естіртпеу үшін аузын жабуға мәжбүрлеген.

Сот құжаттарына сәйкес, Хьюстон үш кіші баласын жуынатын бөлмеге қамап, анасының айқайын естімеуі үшін оларға музыканы қатты қосуды бұйырған. Тергеу нұсқасы бойынша, ер адам әйелінің денесін қоқыс салатын қапқа салып, қонақүй аумағындағы қоқыс контейнеріне тастаған.

Тергеушілердің мәліметінше, Хьюстон бұл қылмысты алдын ала жоспарлаған. Оның балалары қамқоршылыққа алынған.

Бұған дейін АҚШ-тағы мұғалімнің оқушыға қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыстар жасады деп айыпталғаны туралы жазған едік.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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