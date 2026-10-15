Трамптың жаңа елшісінің сырт келбеті әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті
Oxu.Az басылымының хабарлауынша, бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысының демократия, адам құқықтары және еңбек мәселелері жөніндегі көмекшісі Райли Барнс X әлеуметтік желісінде жазған.
Жаңа қызметінде Торнхилл адам саудасының алдын алу, зардап шеккендерді қорғау және кінәлілерді жауапқа тарту жөніндегі халықаралық күш-жігерді үйлестіреді. Сондай-ақ оның міндетіне басқа елдердің осы бағыттағы саясатын бағалау, шетелдік серіктестермен және тиісті мекемелермен ынтымақтастықты дамыту кіреді.
Ақ үй жариялаған фотосуреттерде Торнхилл көк түсті киім мен інжу алқа тағып түскен. Оның шашы сәл ретсіз, ернінде табиғи реңкті далап болған.
Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people.— Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026
Мемлекеттік қызметкердің сырт келбеті желі қолданушыларының назарын аударып, олар жазбаның астына түрлі пікір қалдырған:
- "Трамп әкімшілігіне кіру үшін пластикалық ота жасату міндетті шарт па?"
- "Біз нағыз "Америкалық қорқынышты хикаяда" өмір сүріп жатырмыз".
- "Хэллоуинге арналған киімдерін көрсетуге тым ерте кіріскен сияқты".
- "Ол қай ғаламшардан келген?"
Бұған дейін Түркия өкілі әлемдегі ең сымбатты ер адам деп танылғаны хабарланған болатын.