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Әлем

Трамптың жаңа елшісінің сырт келбеті әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті

Трамптың жаңа елшісінің сырт келбеті желіде қызу талқыланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 11:04 Сурет: X/Assistant Secretary Riley Barnes
АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі Барбера Торнхиллді Мемлекеттік департаменттің адам саудасына қарсы күрес және осы саладағы мониторинг жөніндегі арнайы тапсырмалар бойынша елшісі етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының хабарлауынша, бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысының демократия, адам құқықтары және еңбек мәселелері жөніндегі көмекшісі Райли Барнс X әлеуметтік желісінде жазған.

Жаңа қызметінде Торнхилл адам саудасының алдын алу, зардап шеккендерді қорғау және кінәлілерді жауапқа тарту жөніндегі халықаралық күш-жігерді үйлестіреді. Сондай-ақ оның міндетіне басқа елдердің осы бағыттағы саясатын бағалау, шетелдік серіктестермен және тиісті мекемелермен ынтымақтастықты дамыту кіреді.

Ақ үй жариялаған фотосуреттерде Торнхилл көк түсті киім мен інжу алқа тағып түскен. Оның шашы сәл ретсіз, ернінде табиғи реңкті далап болған.

Мемлекеттік қызметкердің сырт келбеті желі қолданушыларының назарын аударып, олар жазбаның астына түрлі пікір қалдырған:

  • "Трамп әкімшілігіне кіру үшін пластикалық ота жасату міндетті шарт па?"
  • "Біз нағыз "Америкалық қорқынышты хикаяда" өмір сүріп жатырмыз".
  • "Хэллоуинге арналған киімдерін көрсетуге тым ерте кіріскен сияқты".
  • "Ол қай ғаламшардан келген?"

Бұған дейін Түркия өкілі әлемдегі ең сымбатты ер адам деп танылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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