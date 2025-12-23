#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Әлем

Трамптың жақтастары оның денсаулығына алаңдаулы

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 12:20 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамптың денсаулығы көпшілікті алаңдатып қойды. Бұған Трамптың ұшақтан баяу түсуі себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Beast басылымының "Американы қайтадан ұлы етейік" қозғалысының белсендісі Пол Виллареалдың X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісінде жарияланған видеосына сілтеме жасай отырып жазуынша, республикашыл саясаткердің ұшақ баспалдағымен ыңғайсыз түсуі оның денсаулығына қатысты жаңа талқылауларға түрткі болды.

Бейнежазбада саясаткер төмен түсер алдында оң аяғын алақанымен үш рет қағып, содан кейін тұтқадан ұстап, баспалдақтан баяу түскені байқалады.

Ұшақтан түскен соң АҚШ басшысы күзет қызметкерлерімен бірге көлікке отырған. Көліктің терезесі арқылы оның қолына сусын құйылған бөтелке алғаны көрінеді. Алдын ала болжам бойынша, бұл диеталық кола болуы мүмкін.

Бұған дейін Трамптың ұшақтағы дәретхана маңында тілшілермен сұхбат құрып, келеңсіз жайтқа тап болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Италиядағы аюлар адами ортаға үйренісіп, жаңа мінез-құлық қалыптастырған - зерттеу
12:42, Бүгін
Италиядағы аюлар адами ортаға үйренісіп, жаңа мінез-құлық қалыптастырған - зерттеу
Рим Папасының жерлеу рәсімі Трамптың жеке шоуына айналуы мүмкін
10:25, 23 сәуір 2025
Рим Папасының жерлеу рәсімі Трамптың жеке шоуына айналуы мүмкін
Трамптың сайлаудағы жеңісі аясында доллар бағамы күрт көтерілді
10:17, 07 қараша 2024
Трамптың сайлаудағы жеңісі аясында доллар бағамы күрт көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: