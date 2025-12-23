Трамптың жақтастары оның денсаулығына алаңдаулы
Daily Beast басылымының "Американы қайтадан ұлы етейік" қозғалысының белсендісі Пол Виллареалдың X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісінде жарияланған видеосына сілтеме жасай отырып жазуынша, республикашыл саясаткердің ұшақ баспалдағымен ыңғайсыз түсуі оның денсаулығына қатысты жаңа талқылауларға түрткі болды.
President Trump exited Air Force One tonight in West Palm Beach. He is headed to Mar-a-Lago.— Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) December 20, 2025
. pic.twitter.com/Z4vBY8qobw
Бейнежазбада саясаткер төмен түсер алдында оң аяғын алақанымен үш рет қағып, содан кейін тұтқадан ұстап, баспалдақтан баяу түскені байқалады.
Ұшақтан түскен соң АҚШ басшысы күзет қызметкерлерімен бірге көлікке отырған. Көліктің терезесі арқылы оның қолына сусын құйылған бөтелке алғаны көрінеді. Алдын ала болжам бойынша, бұл диеталық кола болуы мүмкін.
Бұған дейін Трамптың ұшақтағы дәретхана маңында тілшілермен сұхбат құрып, келеңсіз жайтқа тап болғанын жазғанбыз.