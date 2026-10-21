#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Әлем

Геологиялық құпия: ғалымдар әлемдегі маңызды өзендердің бірі туралы құпияны білді

Геологиялық құпия: ғалымдар әлемдегі маңызды өзендердің бірі туралы жұмбақты шешті, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 15:04 Сурет: pexels
Әлемдегі алғашқы ірі қалалық өркениеттердің дамуына негіз болған Евфрат өзенінің тарихы біз білетін қазіргі арнасында емес, басқа жерлермен аққан екі өзеннен басталғанына сену қиын, деп хабарлайды Zakon.kz.

Futura-sciences басылымының жазуынша, Евфрат өзені ұзындығы 3 мың шақырымға жуық ағысы бойында адамзат өркениетінің дамуына ұзақ уақыт бойы ықпал еткен. Алайда осы әйгілі өзеннің геологиялық тұрғыдан қалай пайда болғаны ғалымдар үшін ұзақ уақыт бойы жұмбақ болып келді.

Кейбір зерттеушілер Евфрат Жерорта теңізіне құятын ұзын өзеннің жалғасы деп болжаса, енді біреулері ол қазіргі Түркия аумағындағы ежелгі көлдерге құйған деп есептеген. Жақында бұл жұмбақтың шешімі табылды: біз білетін Евфрат өзені бір-бірінен бөлек болған екі өзеннің қосылуы нәтижесінде қалыптасқан.

Зерттеушілер ежелгі өзендерге Палео-Карасу және Палео-Мурат деген атау берген. Кезінде бұл өзендер қазіргі Түркия мен Сирия аумағы арқылы ағып, Жерорта теңізіне құйған. Ол кезеңде Мессини тұздылық дағдарысына байланысты теңіздің басым бөлігі құрғап қалған еді. Бұл шамамен 700 мың жылға созылған, тектоникалық белсенділік салдарынан теңіздің көп бөлігі суынан айырылған ерекше геологиялық кезең болатын.

Осы екі өзен дерлік толық құрғап қалған алапқа құйған. Шамамен 5,33 миллион жыл бұрын теңіз қайтадан суға толып, өзендердің арналарын және теңіз түбінде қалған шөгінділерді басып қалды. Зерттеушілер дәл осы көмілген көне іздерді анықтауға тырысты.

Ғалымдар Ливан жағалауынан жасы 5–6 миллион жыл болатын ежелгі өзен шөгінділерін тауып, оларды қазіргі Түркия маңынан бұрын анықталған осындай жастағы шөгінділермен салыстырды. Нәтижесінде жойылып кеткен екі өзеннің іздері анықталды.

Шамамен 3,6 миллион жыл бұрын тау түзілу үдерістері, тектоникалық жарылымдардың жылжуы мен жер сілкіністері өзен арналарының бағытын өзгерте бастады. Алдымен Палео-Мурат өзені арнасын өзгертсе, шамамен 800 мың жылдан кейін Палео-Карасу өзені де жаңа бағытқа ауысты.

Бірнеше рет бағытын өзгерткеннен кейін екі өзеннің арналары ақырында қосылып, оңтүстік-шығысқа қарай аға бастады. Сөйтіп, олар Парсы шығанағына құйды. Қазіргі біз білетін Евфрат өзені шамамен 1,6 миллион жыл бұрын қалыптасты.

Бұған дейін Дунай өзенінің суы тартылуына байланысты Румыния билігі шұғыл шаралар қабылдап жатқаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Хантавирус: ДДСҰ басшысы әлемдегі қазіргі жағдай туралы мәлімдеді
10:12, 13 мамыр 2026
Хантавирус: ДДСҰ басшысы әлемдегі қазіргі жағдай туралы мәлімдеді
Ғалымдар әлемдегі ең ірі бауырымен жорғалаушыны тапты, ол көп күш жұмсамай-ақ мұхитты кезіп өте алады
13:03, 12 қаңтар 2026
Ғалымдар әлемдегі ең ірі бауырымен жорғалаушыны тапты, ол көп күш жұмсамай-ақ мұхитты кезіп өте алады
&quot;Арқаны кеңге салатын уақыт емес&quot;. Тоқаев әлемдегі геосаяси, геоэкономикалық ахуал туралы айтты
18:04, 24 маусым 2025
"Арқаны кеңге салатын уақыт емес". Тоқаев әлемдегі геосаяси, геоэкономикалық ахуал туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 қазан 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 қазан 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 қазан 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Галымжан Кенжебек потянул сухожилие
01:42, 22 қазан 2026
Галымжан Кенжебек получил повреждение
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: