Конго Демократиялық Республикасында 66 әскери қызметкер өлім жазасына кесілді
ACP агенттігінің 34-әскери округ мәліметтеріне сілтеме жасап жазуынша, сотталғандардың барлығы 3415-полкте қызмет еткен. Тағы бір әскери қызметкер жеңілдететін мән-жайлар ескеріліп, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал полк барлау қызметінің бұрынғы басшысы болған капитанды қоса алғанда, төрт әскери қызметкер ақталды.
Әскери қызметкерлер 20 қазанда Нгора ауылында ұсталған. Оларға Солтүстік Киву провинциясындағы Нтонто елді мекенінде жасалған құқық бұзушылықтар бойынша айып тағылған.
Бастапқыда іс бойынша 54 сарбаз жауапқа тартылған. Кейін олардың қатарына тағы 16 адам қосылып, қосымша ұстау шаралары жүргізілген. Сот процесі бастапқыда 10 күнге созылады деп жоспарланғанымен, тағы екі күнге ұзартылды.
Бұған дейін Сауд Арабиясында мешітте "әдепсіз әрекеттер" жасағаны үшін екі шетелдік азаматтың өлім жазасына кесілгені хабарланған еді.