Ғалымдар құпиясын аша алмай отырған астероид ғарышта жылдамдығын арттырып барады
IFLScience басылымының мәліметінше, қазірдің өзінде астероидқа қарай Hayabusa2 ғарыш аппараты бағыт алған. Аспан денесінің диаметрі небәрі 11 метрге жуық болғанымен, ол өте жылдам айналады. Өз осінен бір толық айналым жасауға 5,35 минут қана кетеді. Сонымен қатар бақылаулар оның қосымша үдеу алып жатқанын көрсеткен.
Алғашында ғалымдар 1998 KY26 астероиды "қараңғы комета" болуы мүмкін деп болжаған. Мұндай нысандар газ бөліп шығару арқылы қозғалыс жылдамдығын өзгертеді, алайда артынан көзге көрінетін құйрық қалдырмайды.
Дегенмен жаңа зерттеу бұл болжамға күмән келтірді. Астрономдардың есептеуінше, астероид Күннің әсерінен қатты қызады. Сондықтан оның беткі қабатының астындағы мұз ұзақ уақыт бойы сақталуы екіталай.
Қазір ғалымдар басқа да болжамдарды қарастырып жатыр. Олардың қатарында Күн сәулесінің әсері мен астероидтың өзінен бөлінетін жылудың ықпалы бар.
Дегенмен әзірге нақты жауап жоқ. Астероид құпиясын ашуға Жапонияның Hayabusa2 ғарыш миссиясы көмектесуі мүмкін. Ғарыш аппараты 2031 жылғы шілдеде астероидқа жақындап, оны зерттейді.