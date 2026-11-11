#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Әлем

Ғалымдар құпиясын аша алмай отырған астероид ғарышта жылдамдығын арттырып барады

Ғалымдар құпиясын аша алмай отырған астероид ғарышта жылдамдығын арттырып барады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 10:06 Сурет: pexels
1998 KY26 шағын астероидының жылдамдығы астрономдардың болжамына сай болмай отыр. Ол күтпеген жерден жылдамдығы мен қозғалыс бағытын өзгерту үстінде, деп хабарлайды Zakon.kz.

IFLScience басылымының мәліметінше, қазірдің өзінде астероидқа қарай Hayabusa2 ғарыш аппараты бағыт алған. Аспан денесінің диаметрі небәрі 11 метрге жуық болғанымен, ол өте жылдам айналады. Өз осінен бір толық айналым жасауға 5,35 минут қана кетеді. Сонымен қатар бақылаулар оның қосымша үдеу алып жатқанын көрсеткен.

Алғашында ғалымдар 1998 KY26 астероиды "қараңғы комета" болуы мүмкін деп болжаған. Мұндай нысандар газ бөліп шығару арқылы қозғалыс жылдамдығын өзгертеді, алайда артынан көзге көрінетін құйрық қалдырмайды.

Дегенмен жаңа зерттеу бұл болжамға күмән келтірді. Астрономдардың есептеуінше, астероид Күннің әсерінен қатты қызады. Сондықтан оның беткі қабатының астындағы мұз ұзақ уақыт бойы сақталуы екіталай.

Қазір ғалымдар басқа да болжамдарды қарастырып жатыр. Олардың қатарында Күн сәулесінің әсері мен астероидтың өзінен бөлінетін жылудың ықпалы бар.

Дегенмен әзірге нақты жауап жоқ. Астероид құпиясын ашуға Жапонияның Hayabusa2 ғарыш миссиясы көмектесуі мүмкін. Ғарыш аппараты 2031 жылғы шілдеде астероидқа жақындап, оны зерттейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Мыңдаған астероид Жерді айналып ұшып жүр, бірақ қауіп жоқ
14:37, 27 қараша 2025
Мыңдаған астероид Жерді айналып ұшып жүр - ғалымдар
Новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, дорога, машины, автомобили, дорожное движение
09:32, 25 мамыр 2026
Алматыда жаңа қозғалыс схемалары сыналуда: қала көшелерінде не өзгереді
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК
11:53, 20 мамыр 2026
Алматыдағы магистральды көшелер біржақты қозғалысқа ауысуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сирил Ган
11:20, Бүгін
Без Волкова: Ган готов бросить вызов после боя с Хокитом за титул
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
11:00, Бүгін
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
Элина Свитолина поднимает вверх руки
10:41, Бүгін
Свитолина раскрыла план на игру с Муховой после поражения от Андреевой в Индиан-Уэллсе
Усман Нурмагомедов
10:25, Бүгін
На UFC 334 промоушен может анонсировать подписание Усмана Нурмагомедова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: