#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Қоғам

Алматыдағы магистральды көшелер біржақты қозғалысқа ауысуы мүмкін

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 11:53 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында бірқатар көшелерде біржақты қозғалыс енгізу және көлік қозғалысы сызбасын өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоспарланған өзгерістер ірі бюджет шығындарынсыз жүзеге асырылады. Негізінен жаңа жол белгілері мен жол таңбаларын енгізу және қозғалысты ұйымдастыруды оңтайландыру арқылы іске аспақ.

Бұл туралы 2026 жылғы 20 мамырда Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында қалалық Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының басшысы Ержан Диханбаев мәлімдеді.

Оның айтуынша, өзгерістер "Тастақ" базары маңын қамтиды. Атап айтқанда, Брусиловский, Тұркебаев, Қарасай батыр, Құлыпбеков және Прокофьев көшелері, сондай-ақ Әуезов – Байзақов, Жуков – Уәлиханов және Радостовец көшелерінің учаскелері қарастырылып отыр.

Сонымен қатар мамандар Тимирязев, Жандосов, Манас, Мынбаев, Береговая, Армянская, Айманов және Пушкин көшелерінде де біржақты қозғалыс енгізу мүмкіндігін пысықтап жатыр.

"Жаңа көлік қозғалысын ұйымдастыру сызбалары көшелердің өткізу қабілетін 20–25%-ға дейін арттыруға, жол-көлік оқиғалары санын 35%-ға дейін азайтуға және қаланың негізгі көлік тораптарындағы жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді", – деді Ержан Диханбаев.

Сондай-ақ ол қоғамдық көліктерге арналған жаңа бөлінген жолақтар енгізу жоспарланып отырғанын да атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ
12:53, Бүгін
Алматыда жаңа автобус жолақтары енгізіледі – көшелер тізімі жарияланды
Алматыдағы көшелердің бірі біржақты болады
12:11, 26 наурыз 2024
Алматыдағы көшелердің бірі біржақты болады
Алматыдағы бір көшенің бөлігіне біржақты қозғалыс енгізіледі
12:57, 21 тамыз 2024
Алматыдағы бір көшенің бөлігіне біржақты қозғалыс енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:37, Бүгін
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Бүгін
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Бүгін
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Бүгін
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: