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Әлем

Наразылық телеарна студиясына дейін жетті: Испанияда наразылық білдірушілер эфирге кедергі келтірді

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 13:08 Фото: pexels
Каталонияда бетперде киген 40-қа жуық адам Испанияның RTVE қоғамдық телеарнасының студиясына басып кірді. Соның салдарынан El Cafè d'Idees бағдарламасының тікелей эфирі уақытында басталмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

20 Minutos порталының мәліметінше, оқиға сәрсенбі күні таңертең сағат 08:00-де басталуы тиіс бағдарламаға дайындық кезінде болған.

Наразылық білдірушілер камералардың алдына шығып, "Өміріміз – өміріміздің құнына айналмауы керек" деген жазуы бар баннерді жайған. Олар журналистердің жұмысына кедергі келтіргендіктен, тікелей эфирді кейінге қалдыруға тура келген.

Бағдарлама жүргізушісі Хемма Ньерга кейін болған жағдайды айыптап, видеоүндеу жариялады. Оның айтуынша, редакция ереуілді жариялауға арналған арнайы шығарылым дайындап, телеарнаның ең қажетті жұмысын қамтамасыз ететін қызметкерлер құрамында жұмыс істеген.

Журналист демонстранттардың әрекеті телеарна қызметкерлерінің өз міндетін атқару құқығын ғана емес, көрермендердің ақпарат алу құқығын да бұзғанын атап өтті.

RTVE телеарнасының мәліметінше, наразылық білдірушілер сағат 09:00-ден кейін студиядан шығып кеткен. Осыдан соң эфирді қайта жалғастыруға мүмкіндік туған.

Бұған дейін Германияда студенттердің жаппай наразылық акцияларына дайындалып жатқаны хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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