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Әлем

Әкесінің салғырттығынан бес жастағы қыз абайсызда сіңлісін атып өлтірді

Әкесінің салғырттығынан бес жастағы қыз абайсызда сіңлісін атып өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 10:03 Сурет: pexels
Бразилияда бес жастағы қыз абайсызда қарудан оқ атып, үш жастағы сіңлісінің өліміне себеп болды. Қайғылы оқиғаға балалардың әкесі қаруды асүй үстелінде қалдырып кеткені себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

PEOPLE басылымының жазуынша, қайғылы жағдай Рио-де-Жанейроның батысындағы Гуаратиба ауданында болған. Ата-анасының айтуынша, олар таңертең ерте оқтың дауысынан оянып, көрші бөлмеден еденде жатқан кіші қыздары Оливия Мело Морейраны тапқан.

Қызды шұғыл түрде ауруханаға жеткізгенімен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады.

Полициядағы жауап алу кезінде әкесі оқиғадан аз уақыт бұрын жұбайының ауладағы қақпаның ашық тұрғанын байқағанын айтқан.

Осыдан кейін ер адам аулада ұрылардың бар-жоғын тексеру үшін тапаншасын алған. Ешкімді таппаған соң үйге оралып, оқталған қаруын қаптамасымен бірге асүйдегі үстелдің үстіне қалдырған да, қайта ұйықтауға жатқан.

Қатты тарсылдан оянған ер адам өзіне қарай жүгіріп келе жатқан бес жастағы үлкен қызын көрген.

"Кешірші, әкешім, кешірші, әкешім", – деп қорыққан қыз қайта-қайта айтқан.

Полиция қаруды тәркілеп, ересектердің жауапкершілік деңгейін анықтау үшін тергеу бастады. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, отбасы әкесінің қаруды коллекционер, спорттық атқыш және аңшы ретінде сақтауға ресми рұқсаты болған.

Бұған дейін қарулы ер адамның Ақ үй маңында оқ атқаны хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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