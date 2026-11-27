13 жылға созылған қуаңшылық: ғалымдар майя өркениетінің күйреу себебін анықтады
Science Et Vie басылымының жазуынша, климаттық өзгерістер тұтас өркениеттердің тағдырына әсер еткен. Жаңа зерттеу ұзаққа созылған қуаңшылықтың майя өркениетіне жойқын ықпал еткенін көрсетіп отыр. Юкатан түбегінің солтүстік бөлігіндегі Грутас-Цабна үңгірі сол кезеңдегі климаттық оқиғалардың табиғи мұрағатына айналған.
Тау жыныстарының арасынан сүзіліп аққан жаңбыр тамшыларынан түзілген сталактит ғалымдарға майя тарихындағы маңызды кезеңде жауын-шашынның қалай өзгергенін қалпына келтіруге мүмкіндік берді.
Кембридж университетінің зерттеушілері 871-1021 жылдар аралығында жыл сайын жиналған кальцит қабаттарын зерттеген. Бұл қабаттардың химиялық құрамы ылғалды және құрғақ маусымдардағы климаттық ерекшеліктерді ажыратуға мүмкіндік берген.
Зерттеу әктасты қабаттардағы оттегі изотоптарын талдауға негізделген.
Жауын-шашын азайған кезеңдерде изотоптардың құрамы өзгеріп, қуаңшылықтың шарықтау шегін анықтауға мүмкіндік берген. Қабаттардың тұрақты қалыңдығының арқасында ғалымдар климаттық өзгерістердің ай сайынғы дерлік хронологиясын жасаған. Бұл – аталған аймақтағы алғашқы осындай жетістік.
Science Advances журналында жарияланған зерттеу нәтижесіне сәйкес, қуаңшылықтың сегіз кезеңі кемінде үш жылға созылған. Олардың бірі қатарынан 13 жылға жалғасқан. Бұл – аймақтағы климаттық деректер тарихындағы ең ұзақ қуаңшылық кезеңі.
Қуаңшылықтың салдарын түсіну үшін майя өркениетінің маусымдық жауын-шашынға тәуелді болғанын ескеру қажет. Олардың ауыл шаруашылығы негізінен жүгері өсіруге сүйенген. Ал бұл дақыл жаңбырлы маусымның басында су тапшылығына өте сезімтал келеді.
Юкатан түбегінің солтүстік ойпаттарында өзендер болмаған, ал жерасты суларына жету қиын еді. Сондықтан майялар суды чультунес деп аталатын арнайы цистерналар мен жер астындағы су қоймаларында сақтаған.
Алайда жаңбыр бірнеше маусым қатарынан жаумаған кезде бұл күрделі су жинау жүйелері де тиімсіз болған.
Tzab06-1 сталагмитінің қабаттары қуаңшылық кезеңдерінің арасында бір жылдық қалыпты жауын-шашын кезеңі болғанын көрсетеді. Мұндай тұрақсыздық ауа райын болжауды қиындатып, қалалардың климаттық өзгерістерге бейімделу мүмкіндігін әлсіреткен.
Майя ескерткіштеріне қашалған даталарды салыстырмалы түрде талдау нәтижесінде ғалымдар осындай ұзаққа созылған бірнеше қуаңшылық кезеңінен кейін стелалар мен ғимараттар салу жұмыстары тоқтағанын анықтаған.
Атап айтқанда, National Geographic қоғамы мен Leverhulme қоры қаржыландырған далалық зерттеулер сталагмиттердің тарихи оқиғаларды зерттеуде маңызды құрал бола алатынын көрсетеді.