Оқушылар аң-таң. Ағылшын тілі оқулығында порно сайттың сілтемесі жүр

Мектеп оқушыларына арналған ағылшын тіліндегі мұндай оқулықты екі белді мемлекеттік орган - Ресей ғылым академиясы мен Ресей білім академиясы қалай мақұлдағаны - бәрінен де қызық.

Тыйым салынған сайттың сілтемесі Ресейде 2008, 2014 және 2021 жылдары шыққан оқулықтардан табылған, деп хабарлайды zakon.kz ren.tv сайтына сілтеме жасап.

Краснодарда алтыншы сынып оқушылары ағылшын тілі оқулығынан порнографиялық сайттың сілтемесі жүргенін анықтаған. Оқушылардың бірі мұны әкесіне айтқан, содан кейін бұл масқара жайт ата-аналар чатында белсенді түрде талқыланып, ақыры үлкен дауға айналды. "Просвещение" баспасы порно сайттың сілтемесі табылған Spotlight оқулығын басып шығаруды кілт тоқтатып, ресми мәлімдеме жасады, - делінген хабарламада.

Сілтеме "Who are you?" тақырыбындағы тапсырмалар жазылған беттің төменгі жағында тұрған. Оған кірсеңіз, екі порнографиялық суретті, порнографиялық әңгіме мен ер мен әйелдің сальса биінің видеосын көруге болады.

Мектеп оқушыларына арналған ағылшын тіліндегі мұндай оқулықты екі белді мемлекеттік орган - Ресей ғылым академиясы мен Ресей білім академиясы қалай мақұлдағаны - бәрінен де қызық.

"Просвещение" баспасы порно сайттың сілтемесі жарияланған ағылшын оқулығының баспа нұсқасын басуды және таратуды тоқтатты, - деп хабарлады баспасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап, ТАСС

Олар сонымен қатар баспа Ресей Федерациясының аумағында суретте көрсетілген ресурсты бұғаттау туралы өтінішпен Роскомнадзорға жүгінгенін айтты. "Просвещение" оқулықтың электронды нұсқасына түзетулер енгізіп, оған бұрынғы сілтемелер арқылы кіруге болады.

Жайна Тәттімбетова

Telegram арнасындағы маңызды жаңалықтар «zakon.kz». Жазылу!