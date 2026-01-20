Баян Алагөзова неге Мәскеуде мансап құрмағанын айтты
Баянның айтуынша, музыка сыншыларының мэтрі Святослав Бэлзамен бірге өткізген кеш жоғары деңгейде болған. Алайда кейбір мас күйдегі кәсіпкерлер кей сәттерде ыңғайсыз жағдайлар тудырғанын да жасырмады.
Келесі күні Баян Святослав Бэлзаны тікелей эфирге шақырып, олар бір сағат бойы музыка мен мәдениет тақырыптарын талқылаған. Эфир аяқталар тұста Святослав Баянға күтпеген ұсыныс жасаған.
"Сіз Мәскеуге көшкіңіз келе ме? Мен сізді өзімнің "Культура" арнама жұмысқа шақырамын. Сөйлеу мәнеріңіз бен дикцияңыз өте керемет, сіз тамаша жүргізушісіз әрі, әрине, сұлу жансыз. Көрерменнің сүйіспеншілігіне тез ие болатыныңызға сенімдімін. Пәтерді арна есебінен жалдаймыз, жалақы – үш мың доллар", – деп кенеттен айтып салды", – деп еске алды Алагөзова.
Продюсердің айтуынша, ол әрдайым өз орнын туған жерінде екенін білген және әлі де солай сезінеді.
"Мен өз елімде өз жолыммен жүріп келемін. Бұл жол – қызыққа, оқиғаға, жобалар мен адамдарға толы. Мен бақытты адаммын, мен шығармашылықпен айналысып жүрмін", – деп түйіндеді Баян Алагөзова.
