#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Мәдениет және шоу-бизнес

Баян Алагөзова неге Мәскеуде мансап құрмағанын айтты

Баян Алагөзова неге Мәскеуде мансап құрмағанын айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 12:25 Сурет: Instagram/bayanmaxatkyzy
Қазақстандық продюсер әрі актриса Баян Алагөзова әлеуметтік желіде Алматыда өткен алғашқы Вена балы туралы естелігімен бөлісті. Ол кезде өнер иесі 36 жаста болғанын еске алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Баянның айтуынша, музыка сыншыларының мэтрі Святослав Бэлзамен бірге өткізген кеш жоғары деңгейде болған. Алайда кейбір мас күйдегі кәсіпкерлер кей сәттерде ыңғайсыз жағдайлар тудырғанын да жасырмады.

Келесі күні Баян Святослав Бэлзаны тікелей эфирге шақырып, олар бір сағат бойы музыка мен мәдениет тақырыптарын талқылаған. Эфир аяқталар тұста Святослав Баянға күтпеген ұсыныс жасаған.

"Сіз Мәскеуге көшкіңіз келе ме? Мен сізді өзімнің "Культура" арнама жұмысқа шақырамын. Сөйлеу мәнеріңіз бен дикцияңыз өте керемет, сіз тамаша жүргізушісіз әрі, әрине, сұлу жансыз. Көрерменнің сүйіспеншілігіне тез ие болатыныңызға сенімдімін. Пәтерді арна есебінен жалдаймыз, жалақы – үш мың доллар", – деп кенеттен айтып салды", – деп еске алды Алагөзова.

Продюсердің айтуынша, ол әрдайым өз орнын туған жерінде екенін білген және әлі де солай сезінеді.

"Мен өз елімде өз жолыммен жүріп келемін. Бұл жол – қызыққа, оқиғаға, жобалар мен адамдарға толы. Мен бақытты адаммын, мен шығармашылықпен айналысып жүрмін", – деп түйіндеді Баян Алагөзова.

Бұған дейін Алматыдағы Қастеев өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылмақ екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Баян Алагөзова Snoop Dogg-қа шапан жапты
22:57, 10 мамыр 2024
Баян Алагөзова Snoop Dogg-қа шапан жапты
Баян Алагөзова кішкентай қыздарын видеоға түсіріп, жанкүйерлерін қуантты
21:33, 04 наурыз 2025
Баян Алагөзова кішкентай қыздарын видеоға түсіріп, жанкүйерлерін қуантты
Продюсер Баян Алагөзова тағы да әже атанды
09:29, 21 шілде 2023
Продюсер Баян Алагөзова тағы да әже атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: