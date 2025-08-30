"КАМАЗ-Инжиниринг" акционерлік қоғамына 20 жыл: уақыт сынынан өткен сенімділік
Кәсіпорын 2005 жылы "КАМАЗ" ААҚ пен "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ-ның бірлескен жобасы ретінде құрылды. Сол жылдың 19 тамызында алғашқы сериялық автокөлік конвейерден шықты.
Бүгінде зауыт жылына 10 000 данаға дейін қуатты әрі сенімді техника шығаруға қабілетті! 2024 жылғы 31 қаңтарда конвейерден 20 000-шы автокөлік – КАМАЗ-54901 магистральдық тартқышы шықты.
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
Бүгінгі таңда "КАМАЗ-Инжиниринг" өндірген техника еліміздің барлық дерлік халық шаруашылығы салаларында қолданылып келеді. Олар: самосвалдар, борттық автокөліктер, тартқыштар, вахталық автобустар, автоцистерналар, коммуналдық машиналар мен ауыл шаруашылығы техникалары.
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
2025 жылы кәсіпорынның өндірістік аумағы 12 000 шаршы метрден асады. Оның ішінде 5 000 шаршы метр – автокөлік жинау өндірісі, 2 000 шаршы метр – дәнекерлеу цехына тиесілі. Қалған мыңдаған шаршы метр қоймалар, сақтау аймақтары мен логистикаға бөлінген.
Зауытта 300-ден астам маман еңбек етеді – бұл кәсіпорынның басты құндылығы. Компанияның кең ауқымды дилерлік желісі бар және Қазақстан бойынша сервистік қызмет көрсетеді. Бас кеңседен бөлек, Астана мен Алматы қалаларында филиалдар табысты жұмыс істеп келеді, мұнда инженерлік және сервис бағыттары шоғырланған. Жақын арада Ақтау қаласында жаңа филиал ашу жоспарлануда.
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
Зауыттың сенімді серіктестері – мемлекеттік және жекеменшік құрылымдар, және осы әріптестік өндірістің тұрақтылығы мен өсуінің негізі болып отыр.
Өнім сапасының жоғары деңгейі мен ұжымның жауапкершілігі бірнеше рет марапаттарға ие болды:
- 2017 жылы кәсіпорын "Қазақстанның үздік тауары" өңірлік байқауында "Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар" номинациясы бойынша жеңімпаз атанды.
- 2021 жылы компания республикалық "Парыз" байқауында "Еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын" номинациясы бойынша орта және шағын бизнес субъектілері арасында алтын мүсіншеге ие болды.
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
"КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ-ның Бас директоры Сергей Кистин атап өтті:
"20 жыл ішінде "КАМАЗ-Инжиниринг" бос цехтан бастап қазақстандық машина жасау саласының көшбасшыларының біріне айналды. Компания инновациялық даму жолымен тұрақты түрде алға жылжуда – көліктер қауіпсіз, экологиялық таза әрі жұмыс істеуге ыңғайлы бола түсуде. Коммерциялық техниканың жүк көтергіштігі мен жанармай үнемділігі артып, электронды жүйелер мен инновациялық материалдарды қолдану кеңейіп келеді. Мұның бәрі кәсіпорынның ұзақ мерзімді табысқа бағытталғанын көрсетеді."
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
"КАМАЗ-Инжиниринг" – бұл тек заманауи машина жасау кәсіпорны ғана емес, сонымен қатар шеберлік мектебі, инновациялар алаңы және тартылыс орталығы. Алғашқы күндерден бастап мұнда технологиялық тәртіп, әр бөлшекке деген жауапкершілік пен еңбекке құрмет сияқты қатаң қағидалар қаланды.
Сурет: "КАМАЗ-Инжиниринг" АҚ
Ел игілігі үшін атқарылған 20 жылдық жемісті еңбек – бұл жай ғана маңызды мерейтой емес, тұрақты дамудың нақты көрсеткіші. "КАМАЗ-Инжиниринг" Қазақстан үшін өзінің маңыздылығын дәлелдеді – кәсіпорын өнеркәсіп тірегіне, халықаралық серіктестіктің үлгісіне және сенімділік символына айналды.
