#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 15:27 Фото: unsplash
"Қазгидромет" мамандары 2025 жылғы 19, 20 және 21 қыркүйекке үш ірі мегаполис бойынша ауа райы болжамын ұсынды. Онда Астана мен Алматыға +23°C дейін жылу мен жаңбырдың оралуы күтілсе, Шымкентте жауын-шашынсыз болатыны айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астананың ауа райы болжамы:

19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр жауады. Солтүстік бағыттағы жел 9–14 м/с. Түнгі ауа температурасы +8–10°C, күндіз +17–19°C.

20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 5–10 м/с. Түнде +5–7°C, күндіз +18–20°C.

21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 9–14 м/с. Түнде +5–7°C, күндіз +20–22°C.

Алматының ауа райы болжамы:

19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр. Солтүстік-батыс желі 3–8 м/с. Түнде +9–11°C, күндіз +18–20°C.

20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-шығыс желі 3–8 м/с. Түнде +8–10°C, күндіз +18–20°C.

21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 3–8 м/с. Түнде +8–10°C, күндіз +21–23°C.

Шымкенттің ауа райы болжамы:

19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +9–11°C, күндіз +23–25°C.

20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +11–13°C, күндіз +25–27°C.

21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +13–15°C, күндіз +28–30°C.

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 18 қыркүйекке Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және Шымкентте жаңбыр жауады
15:18, 15 қыркүйек 2025
Астана, Алматы және Шымкентте жаңбыр жауады
Астана мен Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал Шымкентте +34°С-қа дейін аптап ыстық
16:56, 11 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал Шымкентте +34°С-қа дейін аптап ыстық
Синоптиктер болжамы: Алматы мен Астанада нөсер, Шымкентте ашық ауа райы
14:54, 08 қыркүйек 2025
Синоптиктер болжамы: Алматы мен Астанада нөсер, Шымкентте ашық ауа райы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: