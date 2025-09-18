19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз
Астананың ауа райы болжамы:
19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр жауады. Солтүстік бағыттағы жел 9–14 м/с. Түнгі ауа температурасы +8–10°C, күндіз +17–19°C.
20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 5–10 м/с. Түнде +5–7°C, күндіз +18–20°C.
21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 9–14 м/с. Түнде +5–7°C, күндіз +20–22°C.
Алматының ауа райы болжамы:
19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр. Солтүстік-батыс желі 3–8 м/с. Түнде +9–11°C, күндіз +18–20°C.
20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-шығыс желі 3–8 м/с. Түнде +8–10°C, күндіз +18–20°C.
21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 3–8 м/с. Түнде +8–10°C, күндіз +21–23°C.
Шымкенттің ауа райы болжамы:
19 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +9–11°C, күндіз +23–25°C.
20 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +11–13°C, күндіз +25–27°C.
21 қыркүйек: ауа райы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Түнде +13–15°C, күндіз +28–30°C.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 18 қыркүйекке Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған еді.