Астанада мемлекеттік тапсырыс тетігі бойынша жаңа студенттік жатақхана ашу жоспарланып отыр
Маңызды жобалардың бірі Алматы ауданында Хиуаз Доспанова көшесі бойында орналасқан 336 орындық жаңа жатақхананың құрылысы болады, оның аяқталуы 2025 жылдың соңына дейін күтіледі.
Жатақхана жеке қаражатқа салынады, ал құрылыс аяқталғаннан кейін мемлекет алты жыл ішінде шығындарды өтей бастайды. Өтемақы мөлшері мынадай нормативтер бойынша есептеледі: бір төсек - орын үшін 195 АЕК, бұл 2025 жылы шамамен 767 мың теңгені құрайды. Төлемдер ай сайын және нақты тұратын студенттер үшін ғана жүзеге асырылады, бұл жүйені ашық және нәтижеге бағытталған.
Жоба жайлы және қауіпсіз өмір сүру жағдайлары бар заманауи ғимараттың құрылысын қарастырады. Жатақханада жайлы бөлмелер, санитарлық-тұрмыстық аймақтар, демалуға және өз бетінше оқуға арналған кеңістіктер пайда болады. Жыл бойы пайдалануға және барлық тұрғындар үшін инфрақұрылымның қолжетімділігіне ерекше назар аударылады.
Мемлекеттік тапсырыс тетігін пайдалану бизнесті әлеуметтік міндеттерді шешуге тиімді тартуға мүмкіндік береді. Кәсіпкер әрбір нақты тұратын студент үшін кепілдендірілген төлемдер алады, ал мемлекет — жастарға білім берудің қолжетімділігін арттыратын дайын объект.
Жатақхананың ашылуы қала үшін маңызды оқиға болады, жергілікті жоғары оқу орындары мен колледждердің тартымдылығын арттырады және басқа өңірлерден келген студенттер үшін жаңа мүмкіндіктер жасайды. Жоба мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығы білім беру ортасын дамытуға және студенттік өмір сапасын жақсартуға қалай ықпал ететінін көрсетеді.