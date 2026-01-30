Азаматтық авиация комитетінің төрағасы ИКАО-ның ғаламдық елшілер бағдарламасының елшісі болып тағайындалды
Бұл тағайындау ИКАО тарапынан Қазақстан Республикасына көрсетілген жоғары сенімді білдіреді әрі елдің халықаралық азаматтық авиация күн тәртібін ілгерілетуге қосқан үлесінің мойындалуы болып табылады.
Қазақстан өкілі ИКАО-ның 56 мемлекетті біріктіретін Еуропалық және Солтүстік Атлантикалық өңірлік бюросы (EUR/NAT) шеңберінде іріктелді.
Қазақстанның таңдалуы елдің ИКАО-ның 2026–2050 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарында айқындалған басымдықтарды іске асырудағы белсенді әрі тиімді рөлін көрсетеді.
ИКАО елшісі ретіндегі қызметінде Салтанат Томпиева азаматтық авиацияны дамытудың негізгі бағыттары бойынша, атап айтқанда авиация саласының орнықты өсуін қамтамасыз ету, білікті авиация мамандарын даярлау және тарту, сондай-ақ саладағы әйелдер мен жастардың қатысуын кеңейту мәселелері бойынша хабардарлықты арттыруға үлес қосатын болады.
Аталған қызмет ерікті негізде және Біріккен Ұлттар Ұйымы мен ИКАО-ның тәуелсіздік, бейтараптық және этика қағидаттарын қатаң сақтай отырып жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі бұл тағайындау Қазақстанның жаһандық азаматтық авиация жүйесіндегі белсенді рөлін, сондай-ақ орнықты даму, инклюзивтілік және адами капиталды дамыту саласындағы халықаралық бастамаларға берік ұстанымын растайтынын атап өтеді.