#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Баспасөз хабарлары

Орталық референдум комиссиясында ЕҚЫҰ ДИАҚБ өкілдерімен кездесу өтті

Орталық референдум комиссиясында ЕҚЫҰ ДИАҚБ өкілдерімен кездесу өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 13:41 Сурет: ҚР Орталық сайлау комиссиясы баспасөз қызметі
Орталық референдум комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман ЕҚЫҰ ДИАҚБ миссиясының қажеттіліктерді бағалау жөніндегі өкілдерімен - ЕҚЫҰ ДИАҚБ Сайлау департаменті басшысының орынбасары Улви Ахундлу және ДИАҚБ сайлау мәселелері жөніндегі кеңесшісі Елена Ковалевамен кездесті.

Мұхтар Ерман 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумды дайындау мен өткізу жұмыстарының барысы туралы ақпарат берді. Референдум учаскелері инфрақұрылымың өзектендіру жұмыстары аяқталды.

Референдумда дауыс беру құқығы бар 12 416 759 азамат тізімдерге енгізілді. Азаматтардың тізімдерге енгізілгенін тексеру бойынша ақпараттық сервистердің жұмыс істеуі ұйымдастырылады. Дәстүр бойынша дауыс беру күні екі онлайн-сервис жұмыс істейді: азаматтардың дауыс берушілер тізімінде бар-жоғын тексеру және дауыс беру күні уақытша тіркеу бойынша.

Азаматтарды референдум өткізу барысы туралы барлық коммуникация арналарын пайдалана отырып, соның ішінде дауыс берушілерге QR коды арқылы референдум туралы толық ақпарат қамтылған жеке шақыру билеттерін табыстау арқылы кең ауқымды ақпараттандыру жүргізілуде.

Сурет: ҚР Орталық сайлау комиссиясы баспасөз қызметі

Орталық референдум комиссиясы референдумды өткізу кезінде азаматтардың, оның ішінде мүгедектігі бар адамдардың электоралды құқықтарын жүзеге асыруына жағдай жасауға баса назар аударады.

Сонымен қатар, референдум учаскелерінде аккредиттелген қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес ұйымдары және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қызметі үшін заңнамада көзделген жағдайлар жасалуда.

ЕҚЫҰ ДИАҚБ миссиясының өкілдері республикалық референдумды байқау миссиясын жүзеге асыру перспективаларын атап өтті.

Кездесу барысында ОРК төрағасының орынбасары ЕҚЫҰ ДИАҚБ өкілдерінің республикалық референдумды өткізу мен дайындық жұмыстарына қатысты барлық сұрақтарына жауап берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы атом электр станциялары бойынша референдум: дауыс беру барысын кім бақылайды
15:25, 01 қазан 2024
Қазақстандағы атом электр станциялары бойынша референдум: дауыс беру барысын кім бақылайды
ЕҚЫҰ сарапшылары Қазақстандағы сайлау жүйесінің реформасына оң баға берді
17:10, 06 наурыз 2023
ЕҚЫҰ сарапшылары Қазақстандағы сайлау жүйесінің реформасына оң баға берді
"Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе": 6 қазандағы референдум бюллетені бекітілді
11:59, 18 қыркүйек 2024
"Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе": 6 қазандағы референдум бюллетені бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Бүгін
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Бүгін
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
16:07, Бүгін
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: