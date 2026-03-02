#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Баспасөз хабарлары

"Аралтұз" АҚ зауытының ұжымы жаңа Конституцияны қолдайды

Аралтұз ұжымы, жаңа Конституция, қолдау, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 18:08 Сурет: "Аралтұз" АҚ
Ғасырлық тарихы бар, бүгінде мыңнан астам адам еңбек ететін "Аралтұз" АҚ ұжымы жаңа конституцияны қолдайтынын мәлімдеді.

Зауыт директорының жалпы сұрақтар бойынша орынбасары Ғани Сисекешов мемлекетіміздің болашағы мен дамуы баршаға ортақ құндылық екенін атап өтті.

"Арал өңірінде көп жылдан бері еңбек етіп келе жатқан бір ғасырлық тарихы бар жауапты әлеуметтік компаниямыз. Елдің болашағы барлығымыздың жауапкершілігімізден тұратынын түсінеміз. Референдумға қатысу бұл - жай ғана рәсім емес, бұл - азаматтық кемелдік пен жауапкершілік көрінісі. Бұл - Қазақстанның тұрақтылық пен өркендеуіне қосатын үлес. Әділетті Қазақстан - халық тілегі. Бұл - біздің болашағымыз. Жаңа конституцияны қолдаймыз", - деді ол.

Зауыт директорының орынбасары Бержан Рысмамбетов "Аралтұз" жүз жыл бойында елмен бірге даму барысында түрлі кезеңдерден өткенін жеткізді. Оның айтуынша, күрделі уақыттардан сенімді өрлеуге дейінгі әр кезеңде компания тұрақтылығының негізі - заң үстемдігі, тәртіп және болашақ алдындағы ортақ жауапкершілік болған.

"Бүгін біз Республикалық Референдумды қолдаймыз. Конституция мемлекеттің берік іргетасы, бұл - әрбір азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілі. Бұл - әділетті қоғам мен тұрақты дамудың негізі", - дейді Бержан Рысмамбетов.

Зауыттың Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қызметінің аға инженері Гаухар Рысмаханова алдағы референдум ел тарихындағы елеулі оқиға екенін жеткізді.


"Біз "Аралтұз" ұжымы 15 наурызда өткізілетін республикалық референдумды әрбір азаматтың тарихи таңдауы және ел тағдырына тікелей әсер ететін маңызды кезең деп есептейміз", - дейді ол.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұлытау жастары Жаңа Конституцияны қолдайды
16:35, Бүгін
Ұлытау жастары Жаңа Конституцияны қолдайды
Азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайды – сауалнама нәтижесі
12:00, 22 ақпан 2026
Азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайды – сауалнама нәтижесі
Қазақстандық құтқарушыларға жұмыс кезіндегі қауіп үшін қосымша ақы төленеді
09:03, 14 наурыз 2023
Қазақстандық құтқарушыларға жұмыс кезіндегі қауіп үшін қосымша ақы төленеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: