Ұлытау жастары Жаңа Конституцияны қолдайды
Форумның басты мақсаты – жастар арасында белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, Жаңа Конституция жобасының негізгі нормаларын кеңінен түсіндіру және әділетті, прогрессивті Қазақстан құру жолындағы ортақ құндылықтарды насихаттау.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
"Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" өңірлік коалициясының жоспары асында өткен іс-шараға өңірдің белсенді жастары, өндірістік кәсіпорындардың жас мамандары, қоғамдық ұйым өкілдері, жастар бірлестіктері мен қала тұрғындары қатысып, барлығы 500-ге жуық адам жиналды.
Форум барысында спикерлер Жаңа Конституцияның адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін нығайту, жастар саясатын қолдау бағытындағы басымдықтарына тоқталды.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Сонымен қатар интерактивті форматтағы пікірталастар, викториналар және мәдени бағдарлама ұйымдастырылып, қатысушылардың белсенді араласуына мүмкіндік жасалды.
Сондай-ақ еңбек қатынастары, білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы мемлекеттік кепілдіктер түсіндірілді. Қатысушыларға азаматтардың еңбек құқықтары, тегін білім алу мүмкіндіктері және кепілдендірілген медициналық көмек жөнінде нақты ақпарат берілді.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Шара қорытындысында жастар Жаңа Конституцияны қолдау – ел болашағына жасалған маңызды әрі жауапты қадам екенін атап өтті.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Форум өңір жастарын біріктіріп, құқықтық мәдениетті арттыруға және азаматтық жауапкершілікті күшейтуге серпін берді.