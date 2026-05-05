Баспасөз хабарлары

3 мың инвестициялық жобаны сүйемелдеу: Бас прокуратура халықаралық бизнеспен әріптестікті нығайтуда

2026 жылдың 5 мамырында Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен "Қазақстандық шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығы (ҚШИКҚ) арасындаынтымақтастық туралы Меморандумға қол қоюдың салтанатты рәсімі өтті.
2026 жылдың 5 мамырында Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен "Қазақстандық шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығы (ҚШИКҚ) арасындаынтымақтастық туралы Меморандумға қол қоюдың салтанатты рәсімі өтті.

Құжатқа Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов пен ҚШИКҚ Басқарма төрағасы Ерлан Досымбеков қол қойды.

Іс-шараға Бас прокуратураның, Сыртқы істер министрлігінің, "KAZAKH INVEST" ҰК" АҚ-ның басшылығы, сондай-ақ ҚШИКҚ Басқармасы мен Атқарушы комитетінің мүшелері қатысты.

Берік Асылов өз сөзінде инвестиция тарту ұлттық маңызы бар мәселе екенін атап өтіп, прокуратура органдары "Заң мен тәртіп" қағидаты негізінде құқық бұзушылықтарға әрекет етуден бизнестегі проблемалардың жүйелі алдын алуға көшуді қамтамасыз етіп отырғанын айтты.

Соңғы үш жылда кәсіпкерлерге қатысты тіркелген қылмыстық істер саны 4 есеге немесе 71,5%-ға қысқарды.

Ағымдағы жылы 2025 жылдың I тоқсанымен салыстырғанда бизнеске кедергі келтіру фактілері бойынша әкімшілік өндірістер саны 3 есеге (16-дан 50-ге дейін) өсті (ҚР ӘҚБтК-нің 173-бабы).

Бизнестің құқықтарын қорғау тетіктерін дамыту цифрландырумен және жасанды интеллект технологияларын енгізумен тығыз байланысты қарастырылуда, бұл Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған стратегиялық бағытқа сәйкес келеді.

Қазіргі уақытта прокуратура органдары жалпы сомасы 100 трлн теңгені құрайтын шамамен 3 мың инвестициялық жобаны сүйемелдеуде. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 250-ден астам жоба іске қосылып, 30 мың жұмыс орны құрылды.

"Меморандумға қол қою халықаралық бизнес-қоғамдастықпен ынтымақ тастығымызды сапалы жаңа деңгейге шығарады. Прокуратура мен Қауымдастық арасында тұрақты тікелей байланыс арнасы қамтамасыз етіліп, әкімшілік кедергілерді жедел жоюға мүмкіндік береді", – деді Бас Прокурор.

ҚШИКҚ Басқарма төрағасы Ерлан Досымбеков ашық диалогқа дайындық үшін алғыс білдіріп, жаңа институционалдық қорғау тетіктерінің маңыздылығын атап өтті.

"Біз Бас Прокурорға Инвестициялық омбудсмен функцияларының берілуін және профильдік комитеттің құрылуын жоғары бағалаймыз. Бұл – құқықтарды қорғау кепілдіктерін нығайтуға және халықаралық бизнестің сенімін арттыруға бағытталған дер кезінде қабылданған жүйелі қадам", – деді Ерлан Досымбеков.

Тараптар Меморандум әлемдік қоғамдастыққа Қазақстанның сенімді юрисдикцияны қамтамасыз ететіні, озық халықаралық тәжірибелерді енгізетіні және инвесторлар үшін тұрақтылықты кепілдендіретіні туралы айқын белгі болатынына сенім білдірді.

Салтанатты рәсім Бас прокуратураның Инвесторлардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің, ҚР СІМ Инвестициялар комитетінің және "KAZAKH INVEST" қызметінің таныстырылымдарымен, сондай-ақ қатысушылар арасында пікір алмасумен аяқталды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
